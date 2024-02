Pierwszy żłobek w gminie powstanie w Mokobodach. „Mamy coraz więcej młodych rodzin” Olga Kwaśniewska 06.02.2024 12:36 Gmina Mokobody doczeka się pierwszego żłobka. Samorząd chce od zera wybudować taki obiekt przy ul. Leśnej. Będzie to nowoczesny budynek wyposażony m. in. w pompę ciepła.

Żłobek/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Pierwszy żłobek w gminie powstanie przy ul. Leśnej w Mokobodach. Patrzymy przyszłościowo, bo mamy coraz więcej młodych rodzin i nowych domów - mówi wójt Iwona Księżopolska.

- Może w pierwszym roku nie będziemy mieli pełnego obłożenia, czyli 48, ale to jest tak rozwojowe, więc to też tak dla tych perspektyw to uważam, że na 48 dzieci nam tutaj wystarczy. W Mokobodach mamy też przedszkole na 114 dzieci - tłumaczy.





Koszt budowy to około 3,5 mln zł. Samorząd chce pozyskać dotację na ten cel.

Czytaj też: Najważniejsza inwestycja w Przasnyszu z zadaszeniem. „Prace idą w szybkim tempie”