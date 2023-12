Miał brutalnie odciąć głowę swojej siostrze. Dziś badania psychiatryczne Pawła O. Alicja Śmiecińska 04.12.2023 16:12 Na dziś zaplanowano badania psychiatryczne Pawła O., który pod Mławą miał obciąć głowę swojej siostry. Podejrzany zostanie poddany badaniom psychiatrycznym przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologa. — Na podstawie opinii biegłych stwierdzimy, czy podejrzany jest osobą poczytalną — oznajmił zastępca prokuratora rejonowego w Mławie.

Brutalne morderstwo koło Mławy (autor: RDC)

Paweł O., który pod Mławą miał obciąć głowę swojej siostrze, przejdzie dziś badania psychiatryczne. Na ich podstawie biegli wydadzą opinię, czy mężczyzna był poczytalny w chwili popełnienia czynu.

Jak przekazał zastępca prokuratora rejonowego w Mławie Kamil Rytelewski, specjaliści przebadają podejrzanego w Olsztynie.

— Podejrzany Paweł O. zostanie poddany badaniom psychiatrycznym przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologa. Po przeprowadzeniu badania, biegli wydadzą opinię, która wpłynie do prokuratury rejonowej w Mławie. Na podstawie tej opinii stwierdzimy, czy podejrzany jest osobą poczytalną — oznajmił Rytelewski.

Opinia ma wpłynąć do Prokuratury Rejonowej w Mławie w ciągu miesiąca. Pawłowi O grozi dożywocie.

Brat zabił siostrę

Do tragicznego zdarzenia doszło w połowie listopada w miejscowości Szumsk. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska, zawiadomienie dotyczące zabójstwa 45-letniej kobiety wpłynęło we wtorek po godz. 15.

Natychmiast rozpoczęto czynności z udziałem prokuratora, zabezpieczając m.in. ślady na miejscu przestępstwa.

– Po kilku godzinach od zawiadomienia we wtorek przed godziną 21 mężczyzna podejrzewany o zabójstwo został zatrzymany na terenie Olsztyna, czyli sto kilometrów od miejsca zdarzenia. Jest to 27-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, który był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. To osoba z rodziny ofiary – podawała wówczas powiedziała rzeczniczka policji.

Mężczyznę ujęto dzięki współdziałaniu mławskiej policji z funkcjonariuszami z olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

45-letnia ofiara osierociła dwie córki. Paweł O. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywocia.

