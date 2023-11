Ukradł ciężarówkę z dźwigiem. Był pijany i nigdy nie miał prawa jazdy RDC 28.11.2023 15:17 Policjanci z Wieczfni Kościelnej pod Mławą zatrzymali 23-letniego mieszkańca tego powiatu, który najpierw pił alkohol, a następnie ukradł ciężarową scanię, wyposażoną w dźwig hydrauliczny i postanowił pojeździć po okolicy. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Tir (autor: zdjęcie ilustracyjne/Policja)

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, gdzie patrol z miejscowego posterunku otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu ciężarówki scania wyposażonej w dźwig hydrauliczny - pojazd stał na posesji prywatnej firmy, był otwarty, a wewnątrz kierowca pozostawił kluczyki.

Chciał pojeździć po okolicy

- Interweniujący funkcjonariusze chwilę po zgłoszeniu wytypowali podejrzewanego o kradzież i rozpoczęli jego poszukiwania. Mężczyzna, jak się okazało 23-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, został zatrzymany w ciągu godziny. Jechał skradzioną scanią drogą relacji Kuklin-Wieczfnia Kościelna - poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska.

Jak dodała, w chwili zatrzymania 23-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. - Nigdy nie miał uprawnień do kierowania. W rozmowie z policjantami oświadczył, że wypił za dużo alkoholu, dlatego ukradł tira i postanowił pojeździć po okolicy - przekazała rzeczniczka mławskiej policji. Zaznaczyła, iż zatrzymanemu przedstawiono zarzuty kradzieży samochodu i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

