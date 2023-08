Pokazy filmowe, spektakle teatralne czy piknik historyczny. Trwają obchody rocznicy Bitwy pod Mławą 26.08.2023 15:52 Spektakl artystów z Polski i z Ukrainy „Mława pamięta” to jedno z wydarzeń obchodów 84. rocznicy bitwy pod Mławą. Zaplanowano też pokazy filmowe i piknik historyczny. Na zakończenie obchodów, 3 września, odbędzie się Marsz Obrońcom Mławy.

Pokazy filmowe, spektakle teatralne czy piknik historyczny. Trwają obchody rocznicy Bitwy pod Mławą (zdjęcie poglądowe) (autor: Mlawa.pl)

Pokazy filmowe, spektakle teatralne czy piknik historyczny. To wszystko dzisiaj w Mławie z okazji obchodów rocznicy Bitwy pod Mławą. Na estradzie w parku miejskim będzie plenerowe kino wojenne czy „wehikuł czasu”, czyli fotobudka 3D w której będzie można się sfilmować z elementami przedwojennej Mławy. Najważniejsze będzie jednak widowisko filmowo muzyczne "Mława pamięta".

– To wyjątkowy spektakl z udziałem rekonstruktorów, zacznie się o godzinie 17:00 – mówi rzeczniczka ratusza Magdalena Grzywacz.

– Zaprosiliśmy do współpracy i do pracy nad tym projektem osoby związane z Mławą. Janusza Prusinowskiego naszego mieszkańca, ale tym razem zobaczymy go w odsłonie kompozytora i wykonawcy muzyki do obrazu przygotowanego przez Ghanę Jarowenko, reżyserkę ukraińską, uchodźczynie wojenną, która mieszka od 1,5 roku w Mławie – mówi Grzywacz.

– Spektakl będzie opowiadał historię obrony miasta w 1939 roku, ale będzie też wątek ukraiński – dodaje Grzywacz.

– Ghana przygotowała swój obraz, swój film w oparciu o stare fotosy Mławy przedwojennej, Mławy wojennej. Wątek ukraiński i wojny, która się wciąż toczy na wschodzie też się tam pojawi. Rekonstruktorzy, którzy będą niejako wychodzili z obrazu, będą tym łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością – dodaje Grzywacz.

Obchody zakończą się o godzinie 19 spektaklem filmowym ,,Wielka droga''.

