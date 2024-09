Jazz światowego formatu w Mławie. Victor Young Jazz Festival już w piątek RDC 19.09.2024 19:58 Już po raz szósty odbędzie się Victor Young Jazz Festival Mława. W piątek i w sobotę na scenie kina Kosmos zobaczymy jazzmanów światowego formatu. To dwudniowe święto muzyki wypełnione będzie koncertami i imprezami towarzyszącymi. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio RDC.

W piątek 20 września rusza Victor Young Jazz Festival Mława 2024. Na scenie kina Kosmos zagrają gwiazdy światowego jazzu. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio RDC.

Podczas finału piątkowych koncertów zagra mistrzowski kwartet, prowadzony przez Dorotę Miśkiewicz i Kubę Stankiewicza, którym towarzyszyć będą amerykański saksofonista Andy Middleton, Adam Kowalewski na kontrabasie i Krzysztof Dziedzic na perkusji.

– Andy Middleton to znakomity amerykański saksofonista mieszkający w Wiedniu. I to będzie właśnie taki koncert poświęcony muzyce Victora Young'a, ale nie tylko, bo będą też odwołania do Bronisława Kapera i tu uwaga - Henryka Warsa, więc wielka trójka hollywoodzka – mówił na naszej antenie współorganizator, pianista Kuba Stankiewicz.

W związku z obchodzonymi w tym roku rocznicami – 100-leciem urodzin oraz 30. rocznicą śmierci Henriego Manciniego, zaplanowano specjalny koncert poświęcony twórcy muzyki do „Różowej Pantery” – Echoes of Heroes in The Pink Panther Suite.

– Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo Mancini jest głównie znany z „Różowej Pantery”, natomiast był to wspaniały kompozytor, który zresztą, są jego słynne słowa o Victorze Youngu, mówił, że kiedy Victor Young siada do fortepianu, melodie wypadają same z rękawa – powiedział Stankiewicz.

Szlagiery urodzonego 100 lat temu kompozytora przypomną Maciej Sikała (saksofon), Kuba Stankiewicz (fortepian), Sebastian Frankiewicz (perkusja) oraz pochodzący z Włoch kontrabasista Giuseppe Bassi.

Koncert muzyki Manciniego będziemy w sobotę o 20:00 dla państwa transmitować na antenie Polskiego Radia RDC.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.