Co z krematorium w Mławie? Mieszkańcy przeciwni kolejnej lokalizacji

Mieszkańcy z okolic S7 w Mławie też nie chcą planowanego krematorium. Do urzędu miasta wpłynęła druga petycja, pod którą podpisało się około 150 osób - mówi rzeczniczka ratusza Magdalena Grzywacz. To druga oprotestowana lokalizacja inwestycji. Według wcześniejszych planów krematorium miało powstać ok. 70 metrów od domów w rejonie ulic Żabieniec i Chądzyński.