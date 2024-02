Na obrzeżach Mławy pojawi się światłowód. Prace jeszcze w tym roku? Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.02.2024 22:16 Przy prawie 50 ulicach na obrzeżach Mławy pojawi się światłowód. Na zawarcie umowy z wykonawcą zgodzili się radni miasta. — Inwestora będziemy chcieli wyłonić jak najszybciej — mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Mławie Magdalena Grzywacz.

Koniec tzw. białych plam bez dostępu do internetu w Mławie (autor: Zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

Koniec tzw. białych plam bez dostępu do internetu w Mławie. Na obrzeżach miasta pojawi się światłowód. Na zawarcie umowy z wykonawcą zgodzili się radni. Dzięki temu sieć światłowodowa pojawi się prawie przy 50 ulicach.

Cieszyć się mogą mieszkańcy z ulic m.in. Stefana Batorego, Błękitnej, Brukowej, Malinowej, Poziomkowej, Klonowej, Mikołaja Kopernika, Majowej, Turystycznej czy Mikołaja Reja.

— Inwestora będziemy chcieli wyłonić jak najszybciej — mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Mławie Magdalena Grzywacz — po to, aby przystąpił do pracy jeszcze w tym roku. Przede wszystkim są to prace ziemne, więc ułożenie światłowodu wiąże się z wykopami i podłączeniem nieruchomości. Sezon wiosenno-letni z pewnością będzie tym okresem, kiedy te prace mogłyby być prowadzone — informuje.

Szczegółowy wykaz ulic, przy których pojawi się światłowód dostępny na stronie miasta.

