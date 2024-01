Wiele zakończonych i sporo w planach. Podsumowujemy inwestycje na Mazowszu RDC 02.01.2024 18:32 Z początkiem Nowego Roku podsumowaliśmy w Radiu dla Ciebie najważniejsze zrealizowane inwestycje w mazowieckich miastach w ubiegłym roku i te planowane na rok 2024. Mieszkańcy naszego województwa mogą się cieszyć z nowych stadionów, parków czy ważnych arterii. Czekać też jest na co.

Aleja św. Wojciecha w Mławie już otwarta (autor: RDC)

W Radiu dla Ciebie sprawdzamy, jakie inwestycje na Mazowszu udało się zrealizować w minionym roku i jakie są plany inwestycyjne na najbliższe miesiące.

W Siedlcach mieszkańcy mogą się cieszyć odnowionym zabytkowym parkiem Aleksandria. Jego bramy zostały otwarte w wakacje po półtorarocznej przerwie. Właśnie tyle bowiem trwała rewitalizacja całego kompleksu, zwanego zielonymi płucami miasta.

– Po kilkudziesięciu latach oczekiwań mamy przepiękny park z promenadą i placem zabaw. Jest też historyczny mostek, a także fontanna i rzeźby oraz ławeczkę z księżną Ogińską – mówi prezydent Siedlec Andrzej Sitnik.

Latem został również oddany budynek do obsługi kąpieliska nad zalewem. Dzięki temu polepszyły się warunki pracy dla ratowników WOPR, którzy wcześniej ie mieli nawet prądu do chłodzenia kompresów.

Miasto podpisało także umowę na jedną z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Chodzi o wykonanie projektu budowy i rozbudowy kilku ważnych ulic. Wymienia je naczelnik wydziału dróg w UM Wojciech Cylwik:

– Ofiar Pamięci II Wojny Światowej, następnie Okopowa do Artyleryjskiej, włączenie do Garwolińskiej na wysokości Monte Cassino, następnie ulicą Garwolińską i poza granicami miasta Siedlecką do wjazdu na „dwójkę”.

Ulice po remoncie będą poszerzone, przygotowane na przejazd samochodów ciężarowych, ze ścieżkami dla rowerów i oświetleniem ledowym. Roboty zaczną się w 2025 roku.

Jeśli zaś chodzi o opóźnione inwestycje, to można wśród nich wymienić m.in. roboty na autostradzie A2. Chodzi o odcinki Kałuszyn – Groszki i Gręzów – Siedlce. Zgodnie z umową pierwszy miał być gotowy 5 września, drugi w czwartym kwartale roku.

Są za to dobre wiadomości dla amatorów sporty. Być może jeszcze w tym miesiącu będzie można popływać w remontowanym basenie przy szkole podstawowej nr 8. Ze starego obiektu zostały właściwie tylko ściany.

Gotowe mają być również Branżowe Centra Umiejętności z branży elektroenergetycznej i kolejowej.

Inwestycje w Mławie

W Mławie udało się oddać do użytku ostatni trzeci odcinek al. św. Wojciecha. To tzw. wewnętrzna obwodnica miasta, która łączy ulicy Płocką z trasą S7. Dzięki arterii tysiące samochodów omija centrum miasta. Z kolei łyżwiarze doczekali się pierwszego krytego lodowiska.

Mamy również dobre informacje dla rodziców małych dzieci. Od wtorku 2 stycznia miejski żłobek w Mławie przyjmuje więcej maluszków – uruchomiona została kolejna 30-osobowa grupa. Stało się to możliwe dzięki remontowi, który zakończył się w budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 przy ulicy.

– Cieszymy się, ponieważ wszystko jest już dostosowane do potrzeb maluchów. Dzięki temu, że udało nam się pozyskać środki z programu Maluch Plus dzieci, będą miały komfortowe warunki – mówi rzeczniczka urzędu Magdalena Grzywacz.

W tym roku Mława zamierza również kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej. Na ten cel przeznaczono ponad milion złotych, a sieć powstanie przy ul. Grzybowej, Bienia, Macierzanki.

Kolejny milion władze miasta przeznaczą na oświetlenie miasta, m.in. ulic przy Majowej, Mariackiej, Nowoleśnej i Ordona.

Co nowego w Ciechanowie?

W Ciechanowie najważniejszą inwestycją, którą oddano w ubiegłym, była elektrociepłownia na biomasę. To oznacza, że miasto odchodzi od użycia węgla w produkcji ciepła.

– Jesteśmy w pełni ekologiczni, a do tego rozpoczęliśmy produkcję energii elektrycznej, co gwarantuje nam tańszą energię niż od państwowych monopolistów. Koszty spółki będą mniejsze, a co za tym idzie, nowa taryfa na ciepło od 1 grudnia będzie szacunkowo o około dziesięciu procent niższa dla mieszkańców i przedsiębiorców – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą też cieszyć się pierwszym w mieście ogrodem społecznym – sadzić warzywa i kwiaty można w miejskim parku przy ul. Augustiańskiej.

W tym roku z kolei ma zostać oddany do użytku m.in. bar mleczny przy ul. Fabrycznej. W wyremontowanym budynku będą także pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

W 2024 miasto rozpocznie także budowę drugiego samorządowego żłobka miejskiego, które powstanie przy ul. Prymasa Tysiąclecia.

Co się zmieni w Płocku?

Zakończenie budowy aquaparku, nowe bloki z mieszkaniami na start oraz remonty szkół i przedszkoli – w tym roku miasto Płock na inwestycje przeznaczy około 300 mln zł. Spora część środków zostanie wykorzystana na remonty dróg.

– Ulica Przemysłowa na osiedlu Tysiąclecia jest bardzo ważna, jeśli chodzi o układ komunikacyjny. Blisko osiem milionów złotych zostanie przeznaczonych na newralgiczny odcinek ulicy Chopina, które remont już trwa. Poza tym zakończymy remonty ulic Na Skarpie czy Lasockiego – mówi prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

Ruszy także rozbudowa trasy wylotowej z Płocka do Warszawy.

– Ważną inwestycją, której projekt będziemy mieli w tym roku, to budowa drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej. Jestem przekonany, że w drugiej połowie roku będziemy w stanie ogłosić postępowanie na realizację tego odcinka – zapowiada prezydent.

Rozbudowa Wyszogrodzkiej ma się zakończyć w 2026 roku.

W tym roku zaś ma być oddany po remoncie basen Podolanka. Jego modernizacja miała się skończyć wiosną ubiegłego roku. Mieszkańcy Płocka będą mogli z niego korzystać prawdopodobnie w tym miesiącu.

Bilans inwestycji w Radomiu

W roku 2023 radomski samorząd wydał na inwestycje 145 milionów złotych.

Na liście znalazły się m.in. budowa wiaduktu łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. W obu przypadkach projekty będą kontynuowane w tym roku.

Wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji udało się jednak zakończyć.

– Żłobek przy Batalionów Chłopski, czyli 150 miejsc dla najmłodszych radomian, stadion przy ulicy Struga, na które mógł się przeprowadzić Radomiak, oraz inwestycje mniejsze, ale ważne, jak plac zabaw czy boisko do piłki nożnej – wylicza wiceprezydent miasta Mateusz Tyczyński.

Niektóre projekty zostały przełożone i wpisane do tegorocznego budżetu.

– To chociażby infrastruktura rowerowa, którą w tym roku będziemy musieli nadganiać, to też ciągnąca się saga z przebudową wiaduktów, który w zeszłym roku udało się tylko rozebrać, choć planowaliśmy dużo więcej. Teraz prace będą postępować bez przeszkód. Przed nami jeszcze też dokończenie stadionu piłkarskiego – dodaje Tyczyński.

W tym roku na inwestycje w Radomiu przeznaczonych zostanie ponad 236 milionów złotych, czyli o 14 procent więcej niż rok wcześniej.

Czytaj też: 11 nowych miast pojawiło się na mapie Mazowsza