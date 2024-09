Kształcili przyszłe pokolenia, dziś zostali wyróżnieni. Ośrodek Szkolenia Zawodowego obchodzi 50-lecie Przemysław Paczkowski 12.09.2024 21:08 W Mińsku Mazowieckim odbyły się obchody 50-lecia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Podczas uroczystości podziękowano byłym pracownikom, którzy przez wiele lat szkolili przyszłych operatorów maszyn budowlanych i drogowych. — Chcieliśmy wzbudzić pozytywne emocje i podziękować szczerze, bez żadnej ściemy — mówił dyrektor placówki Piotr Jagiełło.

Edukowali i kształcili przyszłe pokolenia, dziś zostali wyróżnieni. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim podczas uroczystości 50-lecia działalności instytucji podziękowano byłym pracownikom. Przez wiele lat tworzyli Ośrodek, szkoląc przyszłych operatorów maszyn budowlanych i drogowych.

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego Piotr Jagiełło zaznaczył, że pracownicy wykonywali bardzo ważną pracę.

— Chcieliśmy wzbudzić pozytywne emocje i podziękować szczerze, bez żadnej ściemy. My zaprosiliśmy konkretne osoby. Znam takie osoby, dla których to była praktycznie pierwsza, jedyna praca. Łzy pojawiły się same, a to o czymś świadczy — mówił Jagiełło.

O tym, jak ważną role pełnią Ośrodki Szkolenia Zawodowego mówiła Katarzyna Juraszyk, zastępczyni komendanta głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

— Te kursy, następnie egzaminy dają ludziom zawód. I to jest bardzo ważne. Uczestnicy ochotniczych hufców pracy bardzo często przychodząc do hufców, nie wiedzą, co chcą w życiu robić. I naszym zadaniem jest to, żeby im pokazać różne możliwości, różne drogi, które mogą wybrać w życiu — podkreślała Juraszczyk.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim szkoli nieprzerwanie od 1974 roku.

