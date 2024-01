Minister funduszy: w czwartek wypłata środków z KPO RDC 18.01.2024 10:11 W czwartek nastąpi wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy; kolejne wypłaty niebawem - zapowiedziała w mediach społecznościowych minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na nowe miejsca w żłobkach - dodała.

Minister funduszy: w czwartek wypłata środków z KPO (autor: Katarzyna Pełczyńska/Twitter)

"Dzisiaj wypłata środków z KPO: nowe miejsca w żłobkach - 1 mln zł (docelowo 47,5 tys. miejsc), modernizacja mśp w rolnictwie - 20,3 mln, miejsca pracy dla wykluczonych - 2,8 mln, komputery dla szkół - 96,2 mln. Kolejne wypłaty niebawem" - napisała w czwartek na platformie X Pełczyńska-Nałęcz.

We wtorek w Sejmie wiceminister finansów Hanny Majszczyk powiedziała, że zgodnie z przewidywaniami, w 2024 r. z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) do Polski trafi ok. 77 mld zł. "Oprócz tego, co zostało zaplanowane i co wpłynęło już w końcówce ubiegłego roku w tej części zaliczkowej, to przewidywane jest jeszcze ok. 37 mld zł z tej części grantowej i ok. 40 mld zł w części pożyczkowej" - mówiła.

Ile pieniędzy z KPO?

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Z pierwszego wniosku o płatność nasz kraj otrzyma blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro z części dotacyjnej i 4,2 mld euro z pożyczki.

Jak informował wówczas resort funduszy, środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO zostaną przeznaczone m.in. na ułatwienia prawne dla firm, zwiększenie innowacyjności i cyfryzację przedsiębiorstw, ułatwienia dla studentów kierunków medycznych, efektywniejsze zarządzanie finasowaniem programu Maluch Plus, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też na wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej.

MFiPR informowało, że ocena pierwszego wniosku o płatność przez Komisję Europejską będzie trwała ok. 2,5 miesiąca, a procedura opiniowania przez komitety Komisji - ok. jednego miesiąca. "Wypłaty środków z pierwszego wniosku o płatność z KPO można spodziewać się w kwietniu 2024 r." - przekazał resort.

28 grudnia ub.r. minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że do Polski wpłynęło 5 mld euro z programu RePowerEU, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy. Była to zaliczka z planu RePowerEU, która była negocjowana przez urzędników i polityków PiS.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

