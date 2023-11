Zginęło 10-letnie dziecko, sześć osób zostało rannych. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku pod Mszczonowem 12.11.2023 14:14 Po śmiertelnym wypadku na S8 pod Mszczonowem, w którym zgięło 10-letnie dziecko, policja pod nadzorem prokuratora, będzie prowadziła postępowanie, wyjaśniane będą okoliczności tego zdarzenia - przekazała st. sierż. Patrycja Sochacka z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku pod Mszczonowem, w którym zginęło 10-letnie dziecko (autor: Mazowiecka Policja)

Do wypadku na S8 pod Mszczonowem, doszło w sobotę wieczorem. W zderzeniu czterech samochodów osobowych zginęło 10-letnie dziecko, sześć osób zostało rannych, wszystkie trafiły do szpitali. Policja zamierza przesłuchać rannych w wypadku, jak tylko pozwoli na to ich stan zdrowia.

Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu jadącego S8 w kierunku Katowic stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w barierki, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdami jadącymi w kierunku Warszawy. Według tych informacji na miejsce poleciały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale nie mogły wylądować przez złą pogodę.

