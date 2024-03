Wzmocnienie rynku lekarzy na Mazowszu? Blisko 200 studentów więcej na pierwszym roku Cyryl Skiba 27.03.2024 22:23 To może być wzmocnienie rynku lekarzy na Mazowszu. Blisko 200 studentów przybyło w tym roku akademickim na kierunkach lekarskich w naszym regionie. Stało się tak, dzięki uruchomieniu nowych kierunków lekarskich na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Mazowieckiej w Płocku i Uniwersytecie Siedleckim.

Wzmocnienie rynku lekarzy na Mazowszu? Blisko 200 studentów więcej na pierwszym roku (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

W tym roku akademickim na kierunkach lekarskich w regionie kształci się 192 studentów więcej niż przed rokiem. To efekt uruchomienia nowych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Mazowieckiej w Płocku i Uniwersytecie Siedleckim. Czy wzmocnią rynek na Mazowszu zależy, zdaniem wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej Tomasz Imiela, od jakości tego kształcenia.

Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej Tomasz Imiela przyznaje, że potrzebujemy specjalistów jednak ważne by za ilością stała też jakość. – Trzeba prowadzić solidny nadzór nad jakością tego kształcenia. Wiadomo, że chodzi o to, żeby wszystkie uczelnie, które kształcą studentów, jeśli chodzi o wydział lekarski, spełniały odpowiednie standardy. Żebyśmy mieli lekarzy, którzy kończąc te wydziały, byli po prostu dobrymi lekarzami.

– Mazowsze potrzebuje lekarzy po bardzo konkretnych specjalizacjach – zaznacza Imiela – są takie specjalizacje typu onkologia, hematologia, psychiatria dziecięca, patomorfologia, gdzie są ogromne niedobory. Tylko pytanie, czy ci lekarze wybiorą te kierunki.

Imiela podsumował, że aktualnym wyzwaniem pozostaje zachęcenie młodych lekarzy do pozostania w publicznym systemie zdrowia, by nie przechodzili do sektora prywatnego.

W roku akademickim 2022/2023, na kierunku lekarskim prowadzonym w mazowieckich uczelniach kształciło się łącznie się na pierwszym roku 1400 studentów. W trwającym roku akademickim to już 1592 studentów.

