Rozpoczyna się Światowy Tydzień Jaskry. Darmowe badania w całej Polsce RDC 10.03.2024 17:11 Osiemset tysięcy Polaków ma jaskrę, a ponad połowa z nich nie wie o tym, że stopniowo traci wzrok — alarmują lekarze. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od dziś do 16 marca w ramach akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” są organizowane badania w kierunku wykrycia tej choroby.

Światowy Tydzień Jaskry (autor: pixabay)

„Polscy Okuliści Kontra Jaskra” to akcja bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku jaskry, organizowana przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne w ramach Światowego Tygodnia Jaskry. Jest to inicjatywa lekarzy okulistów mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Iwona Grabska-Liberek wyjaśniła, że jaskra nie boli, ale stopniowo kradnie wzrok, a przyczyną jest nieprawidłowe ciśnienie w oku.

— Jaskra polega na tym, że ciśnienie w oku, dla danego oka jest za wysokie. Każdy ma swoje indywidualne. Może to być podniesione ponad populacyjną wartość, ale może to być też uważane za normalne, a dla danego osobnika jest za wysokie. W tym momencie będziemy tracić chmurki nerwu wzrokowego bezpowrotnie — powiedziała profesor Iwona Grabska-Liberek.

Dla kogo bezpłatne badania?

Przewodniczący Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Jacek Szaflik powiedział, że z bezpłatnych badan mogą skorzystać osoby, które nie mają rozpoznanej jaskry, a u okulisty nie były w ciągu ostatniego roku.

— Najczęściej jest to badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz badanie nerwu wzrokowego. Jeśli okulista stwierdzi, że sytuacja jest niepewna, ze pacjent jest w grupie ryzyka, bądź też stwierdzi wręcz cechy jaskrowe w takcie takiego badania, diagnostyka zostaje rozszerzona — wytłumaczył profesor Szaflik.

Akcja badań trwa od niedzieli 10 marca do soboty 16 marca. Na bezpłatne badania w kierunku jaskry konieczne są zapisy. W akcji bierze udział ponad 50 placówek w 36 miastach. Lista jest dostępna na stronie internetowej www.tydzienjaskry.pl/lista-gabinetow.

Do tej pory podczas siedmiu akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” przebadano ponad 16 tysięcy osób, a 30 procent z nich skierowano do dalszej diagnostyki.

