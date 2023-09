Beza odwiedziła małych pacjentów, czyli Dogoterapia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Anna Orzeł 01.09.2023 18:46 W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie pacjentów chirurgii dziecięcej i pediatrii z wyszkolonym psem. Szpital zapewnia, że to nie ostatnia wizyta dotogerapeuty i czworonoga. — Uśmiech na twarzach naszych dzieci, jak najbardziej odzwierciedla pozytywne efekty dogoterapii — oznajmia lekarz z Oddziału Chirurgii Dziecięcej Vitalii Zaft.

Dogoterapia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym (autor: RDC)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu odwiedziła siedmioletnia Beza. Pies przywitał małych pacjentów chirurgii dziecięcej i pediatrii. To pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie.

Dogoterapeutka i właścicielka Bezy Katarzyna Safin przekonuje, że futrzany gość nie znalazł się w szpitalu przypadkiem. Ma odpowiedni charakter, jest niezwykle spokojna, łagodna i przeszła szkolenie. Jej obecność pozwala chorym, chociaż na chwilę, zapomnieć o cierpieniu.

— Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który wytwarza się, jak jemy czekoladę, czyli hormon szczęścia. Nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci. Dogoterapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ — mówi Safin.

Dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Nie we wszystkich szpitalach obecność zwierząt jest mile widziana, a kontakt z nimi doceniany, ale w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu dobro pacjenta jest na pierwszym miejscu.

Lekarz z Oddziału Chirurgii Dziecięcej Vitalii Zaft tłumaczy, że personel robi, co może, by terapia była jak najmniej uciążliwa.

— Wszystko, co poprawia humor dziecku oraz zmniejsza poziom stresu, my tu bardzo witamy. W tym przypadku jest to dogoterapia. Uśmiech na twarzach naszych dzieci, jak najbardziej odzwierciedla pozytywne efekty dogoterapii — oznajmia Zaft.

Filip bardzo ucieszył się ze spotkania z Bezą, bo chłopiec od dawna marzy o tym, by mieć czworonożnego przyjaciela. Dziś tylko utwierdził się w przekonaniu, że będzie umiał odpowiednio zająć się zwierzęciem.

— Fajnie jest się bawić z psem, który jest dobrze wyszkolony. Jest radość z tego psa, bo można uznać, że jest to członek rodziny — twierdzi Filip.

W szpitalach w całej Polsce w zajęciach z dogoterapii wzięło udział ponad 12 tysięcy małych pacjentów.

Czytaj też: Wyłudzenia dotacji z Agencji Restrukturyzacji. CBŚP zatrzymało 5 osób