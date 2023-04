Wtorek z odczuwalnym ochłodzeniem na Mazowszu. IMGW zapowiada opady deszczu RDC 25.04.2023 06:27 We wtorek zrobi się chłodniej. Spadek temperatury odczuwalny będzie szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Tam, jak powiedziała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk temperatura nie powinna już przekroczyć 14 stopni Celsjusza. W nocy mogą wystąpić przygruntowe przymrozki.

Wtorek z odczuwalnym ochłodzeniem na Mazowszu. IMGW zapowiada opady deszczu (autor: pixabay)

We wtorek zachmurzenie będzie duże, ale lokalnie może pojawić się więcej słońca. Jak podała Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opadów deszczu należy się spodziewać głównie we wschodniej połowie kraju. Tam maksymalnie spadnie do 15 litrów na metr kwadratowy deszczu. Z tym, że w Bieszczadach, gdzie obowiązywać będą wydane ostrzeżenia, popada mocniej, nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy.

W centrum opady będą już słabsze, przelotne. Z kolei w wysokich partiach gór, zwłaszcza w Tatrach, przybędzie śniegu nawet o 15 cm.

Do 12 stopni na Mazowszu

We wtorek zrobi się chłodniej. - Najcieplejszym regionem kraju pozostanie Podlasie. Tam jeszcze do 18 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie odczuwalne będzie ochłodzenie, tam już temperatura nie przekroczy 14 stopni Celsjusza. Najchłodniej dzień zapowiada się na terenach podgórskich. Tam do 6 stopni Celsjusza – powiedziała Bazyluk.

Dziś przelotny deszcz, więcej słońca na Pomorzu. Na wschodzie burze z opadami do 15 mm. Na południu silniejsze opady do 25 mm. W górach przyrost śniegu o 15 cm. Temperatura od 9°C na wybrzeżu, 13°C w centrum, do 19°C na Podlasiu. Wiatr lokalnie porywisty, w burzach do 60 km/h. ⛈️ pic.twitter.com/iUZ0TqVdoo — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 25, 2023

Zapytaliśmy o prognozę pogody dla Mazowsza. Jak poinformowała nas synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, w naszym regionie temperatura nie przekroczy 12 stopni Celsjusza.



- Będzie już zdecydowanie chłodniej, temperatury maksymalne w ciągu dnia do 11-12 stopni, a w nocy z wtorku na środę może być zdecydowanie chłodniej i nad ranem temperatura może wynosić około 4, a nawet 2 stopni. Niewykluczone są przygruntowe przymrozki - wskazała Tomczuk.

Wiatr będzie porywisty już w wielu miejscach, również na południu kraju. Powieje z północnego zachodu i zachodu.

Kiedy rozpogodzenie?

W nocy z wtorku na środę można spodziewać się więcej rozpogodzeń i przejaśnień, bo, jak wyjaśniła synoptyk IMGW, strefa opadów przemieści się już na krańce wschodnie kraju. Tam i na północy jeszcze może przelotnie popadać deszcz.

- Z kolei w tych rozpogodzeniach spadek temperatury będzie znaczny. Przy gruncie nawet do minus 2 stopni Celsjusza na Pomorzu, zachodzie i południu kraju. Te przygruntowe przymrozki tam się pojawią – ostrzegła synoptyk IMGW Ilona Bazylczuk.

Poza tym minimalna temperatura wyniesie od 1 do 7 stopni Celsjusza. Te najwyższe wartości będą tam, gdzie najdłużej utrzyma się duże zachmurzenie.

Wiatr będzie porywisty w całym kraju. Najsilniejsze porywy nad morzem, do 60 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

