Tragiczny finał poszukiwań 21-latka. Mężczyzna utonął w stawie Przemysław Paczkowski 22.06.2023 15:26 W Gliniankach w Zielonce utonął 21-letni mężczyzna. W jego poszukiwaniach brały udział jednostki wodne Straży Pożarnej oraz Policji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Państwowa Straż Pożarna apelują o rozsądek w pobliżu wody. — Chciałbym zaapelować o rozwagę podczas wypoczynku nad otwartymi akwenami — apeluje Jan Sobków z PSP Wołomin.

21-latek utonął w stawie w Zielonce (autor: Zdjęcie ilustracyjne/gov.pl)

21-letni mężczyzna utonął w stawie w Zielonce. Mężczyzna został znaleziony dziś, jego poszukiwania trwały od wczoraj. Brały w nich udział jednostki wodne Straży Pożarnej oraz Policji.

Jan Sobków z PSP Wołomin przekazuje, że efekt poszukiwań okazał się dramatyczny.

— 21-letni mężczyzna utonął w zielonkowskich gliniankach. W tym miejscu chciałbym zaapelować o rozwagę podczas wypoczynku nad otwartymi akwenami. Prosimy o to, aby ten wypoczynek był spędzany w sposób spokojny — apeluje Sobków.

Do tragedii w tym miejscu doszło nie pierwszy raz. W ubiegłym roku zatonął tam 41-letni mężczyzna.

Utonięcia w Polsce – bilans

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 82 utonięcia w kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Apeluje, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratownika.

— Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym — apeluje RCB.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą:

pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik wodny, bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, informują o nich znaki i tablice ostrzegawcze, nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych;

zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz oraz stosuj się do uwag i zaleceń ratownika;

na kąpieliskach określone zostały strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodziki w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) w kolorze białym; strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym; strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym;

nie skacz do wody w miejscach niewyznaczonych, gdyż może się to skończyć śmiercią lub kalectwem;

nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych;

kąpiąc się na kąpieliskach, zwracaj uwagę na osoby obok nas, jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, zawiadom właściwe służby oraz inne osoby;

nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich;

nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku, łatwo wtedy stracić orientację;

należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni;

PAMIĘTAJ! NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI — będąc nad wodą z dziećmi, nie można pozostawiać ich bez nadzoru osób dorosłych, nawet jeśli jest to niewielki zbiornik wodny na własnej posesji;

korzystając ze sprzętu pływającego np. roweru wodnego, kajaku pływają zawsze w zapiętej/zasznurowanej kamizelce asekuracyjnej (kapoku).

Czytaj też: Miejskie kąpielisko nad Zalewem Sobótka już otwarte