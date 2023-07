„Dobry Start” na Mazowszu. Złożono już 47 tysięcy wniosków Cyryl Skiba 04.07.2023 16:24 Ponad 47 tys. wniosków o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” złożono od 1 lipca na Mazowszu. Przyznawane jest ono raz w roku na zakup wyprawki szkolnej. Świadczenie przysługuje na każe dziecko uczące się w szkole. — Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta — podaje Monika Kiełczyńska z ZUS.

Świadczenie "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (autor: Pixabay)

Na Mazowszu rodzice złożyli już ponad 47 tysięcy wniosków o wyprawkę szkolną dla 67 tysięcy dzieci.

Monika Kiełczyńska z ZUS, przypomina że od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”.

— W ramach programu „Dobry Start” rodzice, bez względu na to jaki mają dochód, mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych — tłumaczy Kiełczyńska.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Jeśli została orzeczona niepełnosprawność, wiek wydłuża się do ukończenia 24 lat.

Wnioski o 300 zł można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną.

— Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta, na które zostanie przekazane świadczenie — podkreśla Kiełczyńska.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioskować można od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną mZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

