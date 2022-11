Węgiel dotowany przez rząd. Czy mazowieckie samorządy są przygotowane do dystrybucji? RDC 03.11.2022 20:40 Samorządy szykują się do dystrybucji węgla dotowanego przez rząd. Wczoraj ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Sprawdziliśmy, na jakim etapie przygotowań do zadania są miasta na Mazowszu.

Węgiel (autor: pixabay)

- W Kozienicach chętnych do zakupu jest około pół tysiąca osób - mówi burmistrz Piotr Kozłowski. - Oczywiście to będzie weryfikowane. Wstępnie mamy zapotrzebowanie na około tysiąca ton. Tutaj będziemy chcieli przekazać to, zgodnie z ustawą, kozienickiej gospodarce komunalnej. Ewentualnie możemy też podmiotom prywatnym, jeżeli się takie pojawią i będzie taka potrzeba. No i będziemy sukcesywnie to rozdysponowywać. Natomiast nie wiemy jeszcze, kiedy co dostaniemy - wskazuje.

- Z dystrybucją nie powinno być jednak problemów - zapewnia Kozłowski. - Wszystko jest do zrobienia, jeżeli się chce i ma się odpowiednich ludzi, zaangażowanie. Generalnie jesteśmy po to, żeby pomagać mieszkańcom i na pewno będziemy chcieli pomóc i uczestniczyć w tym procesie - tłumaczy.



Siedlce

Do dystrybucji taniego węgla gotowy jest też siedlecki PEC.

- Wiemy, jakie może być maksymalne zainteresowanie - ocenia wiceprezydent Robert Szczepanik. - Do centralnej ewidencji emisji zgłosiło się z terenu miasta około 2,8 tys. gospodarstw domowych, czyli te osoby, które opalają węglem lub podobnym rodzajem opału, natomiast złożono wniosków o wypłatę dodatku węglowego ponad 2 tys. Procedura zakupu węgla jest taka, to też o dodatek węglowy, że dana osoba musi wystąpić o zakup węgla na preferencyjnych warunkach - mówi.



PEC dysponuje zarówno miejscem do przechowywania surowca, jak i wagą oraz obsługą. W razie potrzeby - za opłatą - zaoferuje także pomoc w dowozie do mieszkańców. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy i skąd węgiel uda się przywieźć do Siedlec.

Radom

Gotowość do zadania deklaruje też Radom. Miasto przygotowuje lokalne regulacje prawne, wskazało też spółkę, która zajmie się jego sprzedażą. Teraz samorząd czeka na oferty dostawców.

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy, ruszy sprzedaż surowca - zapowiada sekretarz miasta Michał Michalski. - Mamy akces ze strony jednej z naszych spółek miejskich, tylko oczekujemy na kalkulacje kosztów. Jeżeli by się okazało, że spółka będzie miała jakieś trudności techniczne, chociaż zakładamy, że nie, to będziemy w stanie szybko przeprowadzić krótkie postępowanie, by wyłonić taki podmiot wśród prywatnych spółek. Można powiedzieć, że decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła - wyjaśnia.



Zainteresowanym zakupem węgla po preferencyjnych cenach miasto będzie wydawało specjalne certyfikaty.

Ciechanów

Trzy prywatne składy węglowe i miejska spółka PEC Ciechanów będą włączone w dystrybucję dotowanego węgla dla ciechanowian. Tam mieszkańcy będą mogli opał odbierać.

- Miasto ustaliło już szczegóły - mówi rzeczniczka ratusza w Ciechanowie Paulina Rybczyńska. - Ratusz uruchomił procedurę indywidualnych kontaktów z osobami, którym przysługuje zakup preferencyjny. Do urzędu miasta wpłynęło 830 wniosków mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla. Zamówienia węgla zostaną uruchomione po podpisaniu umów z państwowymi spółkami. Na dziś dzień nie zostaliśmy poinformowani, kiedy węgiel obiecany przez rząd trafi do Ciechanowa - wyjaśnia.



Płońsk

W Płońsku dogrywane są szczegóły.

- Wiemy już, że dowóz węgla nie będzie zapewniony - mówi Filip Przedpełski, rzecznik płońskiego ratusza. - Z uwagi na fakt, że Płońsk nie dysponuje infrastrukturą do realizacji tego zadania, węgiel będzie odbierany przez wnioskodawców na swój koszt ze wskazanego przez gminę składu węglowego - dodaje.



Ratusz czeka na wnioski od zainteresowanych osób. Te będą rozpatrywane w kolejności wpływu do urzędu.

Warszawa

Warszawa jeszcze bez szczegółów dystrybucji węgla dla mieszkańców. Na razie trwają ustalenia, co do miejsca skąd dystrybuowany będzie surowiec. Wiadomo, że zajmie się tym Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Ratusz zanim jednak zdradzi szczegóły, czeka na rozporządzenie, w którym wskazane będzie miejsce, z którego Warszawa będzie pobierała węgiel. A co za tym idzie - nie wiadomo też kiedy rozpocznie się jego sprzedaż.

Wiadomo jednak, że zanim kupimy opał od miasta, trzeba będzie złożyć wniosek o preferencyjny zakup. Ich przyjmowanie ruszyło w czwartek. Można to zrobić w swojej gminie - w Warszawie są to urzędy poszczególnych dzielnic.

Ustawa pozwala gminom kupować surowiec za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę. Mieszkańcom węgiel będzie sprzedawany za maksymalnie 2 tys. zł.

