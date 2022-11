Dr. Bartosz Rydliński w RDC: Opozycja będzie omijać temat elektrowni atomowej Mariusz Niedźwiecki 03.11.2022 14:57 Opozycja w kampanii wyborczej będzie omijać temat elektrowni atomowej - uważa politolog UKSW Bartosz Rydliński. Powiedział dziś na naszej antenie, że to inwestycja wieloletnia, która raczej łączy, niż dzieli środowiska polityczne.

RDC

- Prawdą jest to, co mówią politycy opozycji, że takie makro projekty powinny być podejmowane w zgodzie politycznej, gdzie bez względu na to, kto będzie rządził, będą je realizować. Największym gwarantem, jeśli chodzi o elektrownie jest wykonawca główny pochodzący ze Stanów Zjednoczonych - mówi Rydliński.

Rydliński dodaje, że temat będzie pomijany w nadchodzącej kampanii, bo to projekt, który będą kontynuować także kolejne ewentualne rządy.

- Przypuszczam, że opozycja będzie omijać temat elektrowni, a Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało pokazać, że rządziło tak świetnie, że nawet zagorzali przeciwnicy polityczni chcą realizować ich projekty - mówi Rydliński.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że amerykański Westinghouse będzie partnerem strategicznym dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ma ona powstać w województwie pomorskim.

