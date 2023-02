W Skaryszewie rozpoczął się dzisiaj Jarmark Koński Wstępy Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.02.2023 10:49 Pokazy i wystawy koni, jarmark sztuki ludowej i występy folklorystyczne.Wstępy o jedno z najbardziej znanych wydarzeń kulturalno-handlowych w Polsce i Europie. Odbywa się prawie od 400 lat.

RDC

Jedną z atrakcji dzisiaj będzie pokaz podkuwacza koni i kowala - mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie Daniel Rogala

- Ta historia jest związana rozróżnieniem tych zawodów. Kiedyś to kowal był osobą, która podkuwała konie, dziś osobnym elementem tego zawodu jest podkuwacz. Przy scenie będziemy mieli zorganizowane miejsce do pokazów kowalstwa artystycznego i przy okazji miejsce do wybijania skaryszewskiego denara, takiej pamiątkowej monety - opowiada.

Od pięciu lat, Skaryszewskiemu Jarmarkowi Końskiemu Wstępy towarzyszy Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych. Publiczność może podziwiać konie rasy wielkopolskiej, śląskiej, szlacheckiej i zimnokrwistej. Podczas imprezy prezentowane są również tradycje Wstępów na przestrzeni wieków, ale także pokazy zaprzęgów konnych i hipoterapii.

Wstępy potrwają do wtorku.

