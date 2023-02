Pojutrze otwarcie nowoczesnego Centrum Kultury Kurpiowskiej Alicja Śmiecińska 21.02.2023 14:12 Koniec remontu Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Pojutrze uroczyste otwarcie odnowionego ośrodka. To będzie nowoczesne miejsce dla tych, którzy chcą kultywować tradycje kurpiowskie.

4 RDC

- W końcu mamy piękną salę widowiskową i doskonałe miejsce do ćwiczeń - mówi dyrektor placówki, Grzegorz Parzych. - Została wybudowana sala widowiskowa w postaci sali kinowej, gdzie fotele są już na stałe zamontowane. Została powiększona scena, mamy dwie piękne garderoby do przebierania się dla zespołów. Mamy dobudowaną część gdzie jest garderoba na stroje kupiowskie. Mamy taką mniejszą salkę do prób zespołu "Kurpianka" z lustrami, mamy też drugą salkę na zajęcia z dziećmi - wylicza.

Remont Centrum Kultury Kurpiowskiej kosztował prawie 4 mln zł.

Czytaj też: Będzie gruntowny remont ulic Cieplińskiego i Ostrołęckich Harcerzy

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska/AA