„Twoje Mazowsze” z wizytą w Sierpcu. Piotr Łoś ze specjalną audycją ze skansenu Adam Abramiuk 30.11.2024 07:41 Słynie z wyjątkowego skansenu mazowieckiej wsi. Polskie Radio RDC będzie dziś w Sierpcu. Piotr Łoś zaprasza od 10:00 na audycję „Twoje Mazowsze”.

Twoje Mazowsze (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC kontynuujemy nasze podróże po perełkach naszego województwa. Tym razem z audycją „Twoje Mazowsze” zawitamy do Sierpca, które słynie z wyjątkowego skansenu mazowieckiej wsi. Miasto odwiedzi Piotr Łoś.

Skansen to miejsce kręcenia wielu filmów, m.in. „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana.

- Krzysztof Kowalewski, czyli filmowy Onufry Zagłoba, był już w beczce pełnej dziegciu i miał się z niej wyłonić. Usłyszeliśmy „Cisza na planie! Akcja!”. I w tym momencie zadzwonił telefon jednego z kolegów z ekipy Radia dla Ciebie - opowiada Piotr Łoś.



A że wyjątkowa pora roku, to też wyjątkowe wydarzenia.

- Dowiemy się, co to są kamienie diabelskie i gdzie ich szukać na Mazowszu. Będzie też o wróżbach andrzejkowych, no i o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia - dodaje Łoś.



Sam skansen to nie tylko placówka badawcza, ale i miejsce turystyczne.

- Tysiące widzów rocznie. Mogą oni obejrzeć chłopskie chaty, kościółek przeniesiony z Drążdżewa, piękny drewniany, dwa dwory ziemiańskie. Jest oczywiście karczma, no bo jakże skansen i wieś mazowiecka bez karczmy, a także piękna wystawa rzeźby ludowej w jednym z pawilonów muzeum - wskazuje nasz redakcyjny kolega.

Zaczynamy o godzinie 10:00. Zapraszamy do słuchania.

PLAN ROZMÓW

Działalność Skansenu, jego historia i tradycje/Szopka Betlejemska - małe dzieło sztuki z Sierpca jedzie do Watykanu - Bogusława Trojanowska, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Adwent i przygotowania do Bożego Narodzenia w kulturze mazowieckiej; wystawa bożonarodzeniowa w Skansenie - Magdalena Kowalak, kierowniczka Działu Etnograficznego

Jarmark Bożonarodzeniowy w Skansenie (pod patronatem RDC) już 8 grudnia - Agnieszka Korolczuk z Działu Upowszechniania i Promocji

Skansen jako plener filmowy - Joanna Szewczykowska kierownik Działu Upowszechniania i Promocji

Andrzejki i obrzędy andrzejkowe - Iwona Miśkowicz, edukatorka z Działu Upowszechniania i Promocji

Siedlecki folklor i "diabelskie kamienie" z Sierpca - dr Robert Piotrowski

Ratusz (oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) - działalność wystawiennicza i edukacyjna - Agnieszka Zwierzchowska

Kobiety Sierpca - o zapomnianych sierpczankach / sierpeckie publikacje - regionalistka Magdalena Staniszewska

Jadwiga Chojnacka z Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, kierowniczka artystyczna Ludowego Zespołu Artystycznego "Kasztelanka"

