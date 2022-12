Tragedia koło Garwolina. Czterolatek, którego ciało znaleziono zakopane w Górkach, miał wpaść do wrzątku RDC 15.12.2022 17:03 Czteroletni chłopiec, którego zwłoki znaleziono zakopane we wsi pod Garwolinem miał wpaść do wanienki pełnej wrzątku. Podobnej treści wyjaśnienia, że dziecko wpadło do brodzika, w którym był wrzątek i nie zostało zaprowadzone do lekarza złożyli podejrzani matka i jej partner - powiedziała w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

Pod koniec października w Górkach pod Garwolinem odnaleziono zakopane zwłoki 4-letniego chłopca. Zaginięcie chłopca zgłosiła jego prababcia 21 października. 63-latka miała obawiać się o życie prawnuczka Leona, którego nie widziała od kwietnia tego roku.

Jego matka 19-letnia Karolina W. i Damian G. zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty umyślnego zabójstwa dziecka. Sąd Rejonowy w Siedlcach zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Jak informowała wcześniej prokuratura Damian G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Potrzebne dodatkowe badania

Pod koniec października odbyła się sekcja zwłok czterolatka. - Po przeprowadzeniu tych oględzin biegły zaopiniował, że o przyczynie i czasie zgonu wypowie się po przeprowadzeniu dodatkowych badań histopatologicznych płuc i serca zmarłego dziecka - podawała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nie podała przyczyn śmierci dziecka. Poinformowała jednak, że podobne wyjaśnienia składali podejrzani, a śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.

- Podobnej treści wyjaśnienia, że dziecko wpadło do brodzika, w którym był wrzątek i nie zostało zaprowadzone do lekarza, złożyli podejrzani, ale my jesteśmy od tego, żeby to weryfikować. Ustaleń sekcji zwłok jeszcze nie ma - powiedziała w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

Dodała, że przyczyna i czas zgonu czterolatka będzie znana po przeprowadzeniu dodatkowych badań histopatologicznych, na których wynik prokuratura wciąż czeka.

Poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia

21 października prababcia dziecka zgłosiła zaginięcie prawnuka, z którym nie miała kontaktu od kwietnia tego roku. 63-latka miała obawiać się o życie prawnuczka Leona.

– Natychmiast przystąpiliśmy do działań. Wspólnie z policjantami z komendy stołecznej policjanci z komendy wojewódzkiej i komendy z Garwolina szukali dziecka. Niestety dzisiaj rano poszukiwania zakończyły się tragicznie. W lesie w miejscowości Górki ujawniono zakopane zwłoki czteroletniego chłopca – mówiła w środę RDC Katarzyna Kucharska.

Ciało odnaleziono ok. godz. 5:40 przy jednej z posesji. Ulica, nieopodal której odnaleziono ciało chłopca, ciągnie się na długości 1,6 km pomiędzy Rudą Talubską a Cmentarzem Parafialnym w Górkach. To w większości teren zalesiony, poprzecinany gdzieniegdzie polami uprawnymi i pojedynczymi zabudowaniami gospodarskimi.

Funkcjonariusze odnaleźli ciało chłopca 100 metrów od zabudowań mieszkalnych w Górkach. Było zawinięte w koc i zakopane w płytkim dole.

Do sprawy zatrzymano dwie 19-letnie osoby. To matka dziecka oraz jej konkubent. Karolina W. i Damian G. zostali zatrzymani we wtorek ok. godz. 22:30 w miejscowości Gogole Wielkie w powiecie ciechanowskim. Zatrzymania dokonali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Karolina W. i Damian G. usłyszeli już zarzut zabójstwa, czyli umyślnego pozbawienia życia i do tak sformułowanego zarzutu się nie przyznali.

Śmierć możliwa znacznie wcześniej

Czynności odbywają się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, która prowadzi postępowanie. Jak przyznaje, do śmierci dziecka mogło dojść znacznie wcześniej niż w ostatnich dniach.

- Liczymy, że jutrzejsza sekcja zwłok da odpowiedzi na najważniejsze pytania – mówi Krzysztof Czyżewski z prokuratury okręgowej w Siedlcach. - Kiedy doszło do zgonu dziecka, jakie i czy w ogóle są jakieś obrażenia na ciele dziecka oraz co było przyczyną oraz w jakim mechanizmie doszło do zgonu dziecka. Jest to o tyle istotne, że wnioski biegłych, które być może zostaną sformułowane w najbliższych dniach, pozwolą na weryfikację w znacznej części dziś złożonych przez podejrzanych wyjaśnień - tłumaczy.



– Sytuacja ta ma charakter dynamiczny, zachodzi potrzeba sprawdzenia jeszcze wielu faktów i wykonania szeregu czynności śledczych zleconych policji, jak również czynności procesowych, którymi zajmuje się prokurator prowadzący śledztwo – dodaje.

Sąsiedzi są w szoku. Jak mówili naszemu dziennikarzowi, para nie była z tej miejscowości, a jedynie wynajmowała pokój w agroturystyce.

Para ma też - najprawdopodobniej wspólne - 8-miesięczne dziecko, które przebywa w tej chwili w szpitalu w Warszawie. O opiekę nad nim wystąpiła matka podejrzanego mężczyzny.

