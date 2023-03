Skażona woda w pow. płońskim. Pięć miejscowości bez pitnej wody

Zanieczyszczona woda w gminie Naruszewo w powiecie płońskim – w wodociągu „Pieścidła” wykryto bakterie grupy coli. Oznacza to, że woda nie nadaje się do spożycia, można nią tylko spłukiwać toalety. Jak zapewnia wójt gminy, woda w baniakach jeszcze dziś dotrze do sołtysów.