Sezon na wymianę opon w pełni. Jedna trzecia kierowców tego nie robi

Najwyższy czas na zmianę opon. Jak wynika z badań większość kierowców w Polsce, bo 67 procent, zmienia opony na zimowe. Najwięcej osób decyduje się na to właśnie w listopadzie. — Narażamy się w ten sposób na potencjalne trudności z prowadzeniem naszego samochodu — mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Sezon wymiany opon w pełni. Jedna trzecia kierowców tego nie robi (autor: RDC)

Jesień w pełni, za oknami w ciągu dnia średnio 7-8 stopni Celsjusza. Mimo że na drogach jeszcze nie ma śniegu, to najwyższy czas na zmianę opon. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego zaleca, by nie czekać na ostatnią chwilę.

– Czy do momentu pierwszych mrozów, czy też pierwszych opadów śniegu, ponieważ to stanowczo za późno. Narażamy się w ten sposób na potencjalne trudności z prowadzeniem naszego samochodu, a także na kolejki w zakładach wulkanizacyjnych czy warsztatach zajmujących się wymianą ogumienia – mówi Krupiński.

– Opony zimowe dają lepszą przyczepność do jezdni – podkreśla Krupiński – z racji tego, że są inaczej skonstruowane z innej mieszanki gumy, co jest kluczowe w warunkach zimowych. Skutecznie także odprowadzają wodę, śnieg czy błoto pośniegowe, co wpływa na lepszą kontrolę nad autem. Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście skrócona droga hamowania, którą oferują właśnie opony zimowe w porównaniu z ogumieniem, z oponami letnimi.

Zmiana opon nie jest w Polsce obowiązkowa. Taki obowiązek nakładają na swoich obywateli Niemcy, Austria czy Słowacja.

Jedna trzecia kierowców nie zmienia opon

Większość kierowców w Polsce, 67 proc., zmienia opony na zimowe. Najwięcej osób decyduje się na to w listopadzie - wynika z badania. Natomiast 21 proc. badanych wskazało, że jeździ na oponach całorocznych.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie porównywarki rankomat.pl wynika ponadto, że na całoroczną jazdę na oponach letnich lub zimowych decyduje się odpowiednio 2 proc. i 3 proc. ankietowanych.

Porównywarka zapytała kierowców, którzy korzystają z opon sezonowych, kiedy udają się do wulkanizatora. Okazało się, że 23 proc. ankietowanych zadeklarowało, że opony na zimowe zmienia w październiku. Szczyt zainteresowania wymianą opon przypada na listopad – w tym miesiącu do zakładów wulkanizacyjnych udaje się 48 proc. badanych. Do grudnia czeka zaś 6 proc. kierowców.

Część ankietowanych, bo 9 proc. decyduje się na wymianę opon, kiedy temperatura spadnie poniżej 7 st. C, a 6 proc. osób czeka, aż temperatura będzie niższa niż 0 st. C. Z kolei 5 proc. kierowców decyduje się na zmianę ogumienia dopiero po pierwszych opadach śniegu.

Rankomat.pl wskazuje, że kwestia odpowiednio dobranych opon do warunków na drodze może być brana pod uwagę przez ubezpieczycieli. „Stan techniczny opon może wpływać na kwestie związane z ubezpieczeniem samochodu. Jeśli zimą dojdzie do kolizji czy wypadku, a ubezpieczyciel stwierdzi, że przyczyną było ogumienie niskiej jakości i niestosowane do warunków na drodze – może odmówić wypłaty odszkodowania. Powoła się przy tym na zapis mówiący o zaniedbaniach ze strony osoby ubezpieczonej” – przypomina cytowana w raporcie ekspert rankomat.pl Natalia Tokarczyk-Jarocka.

