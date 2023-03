Ruszyła akcja "Wieniec". Leśnicy walczą z nielegalnym pozyskiwaniem poroża i kłusownictwem 06.03.2023 15:58 Przez cały tydzień wzmożone patrole Straży Leśnej i policji będą monitorowały przypadki płoszenia jeleni czy łosi. Właśnie teraz - na wiosnę - zwierzęta te zrzucają poroże. Ich zbieracze, którzy robią to w celach zarobkowych, często postępują nieetycznie - tłumaczy Hubert Ogar z Nadleśnictwa w Radomiu.

Sezon na zrzuty. Rusza akcja "Wieniec" (autor: lasy.gov.pl)

Akcja "Wieniec" wymierzona jest w w zbieraczy poroży, którzy nie przestrzegają prawa.

- Były przypadki w naszym regionie ale też i w Polsce, gdzie zbieracze poroży, Ci którzy robili to zarobkowo specjalnie przeganiali chmarę jeleni byków żeby one w pędzie, w biegu gubiły to poroże - opowiada leśnik.

Spłoszone zwierzęta stanowią zagrożenie dla siebie ale także dla ludzi. Nie raz dochodziło już do wypadków - dodaje Hubert Ogar.

- Zwierzęta mogą wybiec na drogę ruchliwą. Może dojść do kolizji i wypadków. Zwierzęta mogą być wygonione nad zbiorniki wodne, na lód, który się załamie. Taka sytuacja już miała miejsce, gdzie większość chmary się po prostu utopiła - przestrzega.

Leśnicy podkreślają, że zbieranie zrzuconego przez zwierzęta poroża jest legalne. Pod warunkiem, ze polega ono na zbieraniu porzuconego poroża a nie straszeniu zwierząt i narażaniu ich na wypadki.

Akcja Wieniec to także akcje edukacyjne w mediach społecznościowych.

Działania Straży Leśnej wspomagają między innymi: policja, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, a także straże gminne czy Żandarmeria Wojskowa.

