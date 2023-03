W gminie Łochów zniknęło około 300 drzew. Samowolka czy niezbędne porządki? Beata Głozak 20.03.2023 17:22 Z działki gminnej w miejscowości Kaliska w gminie Łochów w powiecie węgrowskim na początku marca dzierżawca wyciął około 300 drzew. Burmistrz uważa, że zrobił to bezprawnie i zapowiada wypowiedzenie umowy. Dzierżawca przekonuje, że wszystko odobyło się zgodnie z prawem.

Wycięte drzewa w gminie Łochów (autor: archiwum prywatne Agata Dąmbska)

Z działki gminnej wycięto, zdaniem urzędników, około 300 drzew. Interwencji podjął się burmistrz i zapowiedział wypowiedzenie umowy dzierżawcy, który według urzędników zrobił to bez pozwolenia. Dzierżawca nie zgadza się z nasza oceną sytuacji - mówi burmistrz Robert Gołaszewski.

- Państwo stoją na stanowisku, że zrobili wszystko zgodnie z przepisami i powoływali się na artykuł 83, że krzewy i drzewa z nieruchomości, która ma przeznaczenie rolne, na przystosowanie do celów rolnych on miał prawo wyciąć. I tu się nie zgadzamy - mówi burmistrz.

Skalą zniszczeń jest przerażona sąsiadka nieruchomości Agata Dąmbska, która jako pierwsza poinformowała o wycince wszystkie instytucje.

- Zostały zmiażdżone stare drzewa, kilkudziesięcioletnie a nawet 100-letnie. Te drzewa nic nikomu nie zawiniły, bo one rosły na obrzeżach tych działek. W tej części lasu przy lesie julińskim były siedliska jastrzębi, puszczyka. Gniazdowały tam też kuropatwy, wobec czego te straty były ogromne - mówi.

Burmistrz zapewnia, że sprawa będzie wyjaśniona. Została już zgłoszona odpowiednim służbom.

- Wypowiadamy umowę i też kierujemy do niego informację żeby nie robił żadnych prac na tej działce. Resztę rozstrzygamy w dwóch trybach. Jeden tryb karny, tutaj będzie śledztwo policji, drugi tryb administracyjny - zapewnia burmistrz.

Działka miała przeznaczenie rolne. Dzierżawca już w grudniu zwrócił się do gminy z informacją, że chce wyciąć tzw. samosieje. Wydawanie zgody przeciągnęło się. Zanim procedura dobiegła końca – na działkę weszły piły. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja.

