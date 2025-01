Rowerowa Stolica Polski. Można już zgłaszać swoje miasta 13.01.2025 17:49 Coraz więcej mazowieckich miast chce zdobyć tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Do tegorocznej rywalizacji po Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Żyrardowie dołączyły Siedlce. Organizatorem ogólnopolskiej akcji kręcenia kilometrów jest miasto Bydgoszcz.

Rowery w Siedlcach (autor: RDC)

Polskie miasta biją się o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

– Wyłaniamy najbardziej rowerowy samorząd. To jest akcja doskonała do promowania zdrowego trybu życia. Sprawia możliwość integracji mieszkańców, budowania wizerunku przyjaznego rowerzystom. I przede wszystkim zachęcamy mieszkańców do zmiany nawyków transportowych – mówi Tomasz Łukawski z biura promocji bydgoskiego ratusza.

Siedlce o tytuł powalczą pierwszy raz. Tymczasem nasza reporterka Beata Głozak zapytała siedlczan, jak oceniają jakość ścieżek rowerowych.

Aby wziąć udział w ogólnopolskiej akcji należy pobrać darmową aplikację Aktywne Miasta, założyć konto i wybrać z listy dostępnych samorządów ten, dla którego będziemy jeździć rowerem. Rywalizacja główna obywa się zawsze od 1 do 31 czerwca.

W ubiegłym roku rowerową stolicą Polski została Biała Podlaska.

Czytaj też: Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Mazowszu. 265 tys. sztuk drobiu do uboju prewencyjnego