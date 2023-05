Ciało noworodka w kolektorze ściekowym. Mieszkańcy Radzymina w szoku. „To nie powinno się wydarzyć”

To olbrzymia tragedia, przecież dziecko można było oddać, to nie powinno się wydarzyć – mieszkańcy Radzymina są w szoku po makabrycznym odkryciu. We wtorek w zatkanym kolektorze ściekowym odnaleziono ciało noworodka. Na miejscu był reporter Radia dla Ciebie Przemysław Paczkowski. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.