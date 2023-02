Przedszkolaki w Piasecznie będą odbijały karty na wejściu jak w fabryce Cyryl Skiba 15.02.2023 11:03 W przedszkolu jak w fabryce? Nowy system odbijania kart przy wejściu zostanie wprowadzony we wszystkich placówkach w Piasecznie. Chodzi o dokładne odnotowanie godzin przyjścia i wyjścia dzieci. Dzięki temu rodzice otrzymają dokładne wyliczenia, ile muszą zapłacić opiekę w danym miesiącu.

W przedszkolu jak w fabryce (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Pilotaż nowego systemu prowadzony był w przedszkolach numer 3 i 4 w Pisaecznie. Od marca system ewidencji zostanie wprowadzany we wszystkich miejskich placówkach.

– Liczymy się z pytaniami od rodziców, ale na każdym etapie będziemy służyć pomocą. Nie wszystkie przedszkola naraz będą wdrożone w ten system, tylko po kolei i do czerwca chcemy, by było to we wszystkich jedenastu. W ten sposób ułatwimy pracę intendentom, którzy do tej pory robili to ręcznie – wyjaśnia zastępca burmistrza Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak.

Władze miasta zachęcają do zakładania kart mieszkańca, które obsługuje ten system. – Ten system ma również inne możliwości powiadamiania rodziców. Na koniec miesiąca rodzice przez SMS lub albo mailem automatycznie będą dostawać informację o tym, jaką wysokość opłaty należy za dany miesiąc uiścić – dodaje Kułakowska-Michalak.

Pierwsze pięć godzin opieki jest bezpłatne – to zakładają ogólnokrajowe przepisy. Stawka za nadprogramową opiekę wynosi 1,14 złotych za godzinę.

Mieszkańcy, którzy nie chcą zakładać kart, będą mogli korzystać z numeru PIN przypisanego do dziecka.

