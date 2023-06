Prokuratura wszczęła śledztwo ws. pożaru baru w Białym pod Gostyninem. „Zagrożenie dla życia wielu osób” Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.06.2023 10:46 Jest śledztwo w sprawie pożaru "Baru Letniego" i pensjonatu nad jeziorem Białym w miejscowości Białe pod Gostyninem. Wszczęła je dzisiaj Prokuratura Rejonowa - dowiedziało się RDC. Według śledczych w tym zdarzeniu było zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób.

Pożar baru letniego pod Gostyninem (autor: OSP Gostynin)

- W chwili pojawienia się ognia w budynku przebywało 16 osób - mówi zastępca Prokuratora Rejonowego w Gostyninie, Damian Zimniak. - Zagrożenie było. Śledztwo w sprawie doprowadzenia do zdarzenia, zagrażającego życiu lub zdrowia wielu osób lub mieniu o wielkich rozmiarach, czyli spowodowania pożaru w miejscowości Białe. W sprawie przesłuchiwani są świadkowie. Niezbędne będzie powołanie biegłego z zakresu pożarnictwa - dodaje.

Do pożaru doszło w ubiegły piątek nad ranem. Wszystko na to wskazuje, że doszło do podpalenia. Właściciel baru i pensjonatu opublikował filmik na którym widać jak zamaskowany mężczyzna celowo podkłada pod barem ogień.

Udział osób trzecich

Po dojeździe strażaków na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem całkowicie objęty był budynek „Baru Letniego” o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą, który dobudowany był do szczytu budynku agroturystyki o konstrukcji murowanej. W chwili dojazdu pożar rozprzestrzeniał się na elewację budynku agroturystyki oraz poddasze.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu siedmiu prądów wody w natarciu, przeprowadzeniu wentylacji nadciśnieniowej w budynku, a następnie sprawdzeniu obiektu pod kątem obecności tlenku węgla. W dalszej kolejności dokonano prac zbiórkowych. W budynku znajdowały się butle z gazem propan butan, które po wyniesieniu zostały schłodzone i zabezpieczone.

Rzecznik gostynińskiej straży pożarnej Andrzej Ledzion potwierdza, że na nagraniu widać podłożenie ognia przez podpalacza. Oficjalne ustalenia należą do biegłego.

— W tym zakresie z obrazem nie można dyskutować. Ewidentnie widać, ze był tam udział osób trzecich, oraz że to było podpalenie. Natomiast w tym zakresie prace prowadzą organy policji. Powołany został biegły sądowy z zakresu pożarnictwa — mówi Ledzion.

Osobie, która doprowadziła do pożaru grozi do 10 lat więzienia.

