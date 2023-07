2023 najcieplejszym rokiem na świecie. Przed nami ekstremalne lato

2023 rok będzie najcieplejszym rokiem na świecie. Czeka nas ekstremalnie ciepłe lato – powiedział rzecznik IMGW. Grzegorz Walijewski wskazał, że dotyczy to także Mazowsza. – Wzrost temperatury będzie wpływał na to wszystko, co się dzieje wokół nas, na naturę, przyrodę, ale również na nasze zdrowie – podkreśla ekspert.