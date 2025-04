Perły Mazowsza 2024 rozdane. „To jest niesamowite wyróżnienie” Przemysław Paczkowski 24.04.2025 20:47 Podczas gali finałowej w Tarczynie wyłoniono zwycięzców Plebiscytu Perły Mazowsza 2024. Nagrodzone zostały najbardziej pomysłowe i angażujące miejscową społeczność inicjatywy lokalne w naszym regionie. — To jest niesamowite wyróżnienie — mówi zwyciężczyni w kategorii Sport Agnieszka Stanicka.

7 Perły Mazowsza 2024 rozdane. (autor: RDC)

Perły Mazowsza rozdane. Poznaliśmy laureatów plebiscytu na najbardziej pomysłową i wpływającą na lokalną społeczność inicjatywę.

Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach: Przedsiębiorczość, Sport, Turystyka, Aktywność Społeczna, Energia i Natura oraz Kultura.

— To niesamowite uczucie — mówi zwyciężczyni w kategorii Sport Agnieszka Stanicka, pionierka Nordic Walking w Gminie Stare Babice — To jest niesamowite wyróżnienie, bo pokazuje, że to, co robię, jest drogą dla innych do tego, żeby dbać o zdrowie. Ja jestem świetnym przykładem. Przed laty zawał serca, otyłość. Na drodze nordic walking i 36 kilo w dół w rok — dodaje.

Perłą Aktywności Społecznej została Kawiarnia Szczęśliwa Siódemka w Pruszkowie. O inicjatywie mówi jeden z twórców kawiarni Artur Pawełczyński.

— Jest to dosyć nietypowa kawiarnia. W głównej mierze skupiamy się na tym, aby aktywizować osoby z niepełnosprawnościami. Kolejnym naszym punktem, na którym nam bardzo zależało przy zakładaniu tej kawiarni było to, aby pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas — mówi Pawełczyński.

Perłą Przedsiębiorczości została Jowita Sobczyk ze swoją Salą Zabaw dla dzieci „Kangurek” w Piastowie.

Perłę Kultury otrzymała Biblioteka Publiczna w Wiązownie.

Perłą Turystyki zostało Sanktuarium Świętego Ojca Papczyńskiego w Górze Kalwarii.

W kategorii Natura i Energia zwyciężył Grodziski Festiwal Permakultury.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ