Prawie połowa sołtysów na Mazowszu to kobiety. „Jesteśmy wielofunkcyjne” RDC 08.03.2023 13:23 Prawie co drugi sołtys na Mazowszu jest kobietą. To już 45 procent - podaje Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza. Widać wyraźną tendencję wzrostowa w porównaniu do ubiegłych lat.

Beata Sobieszak (autor: mat. Beaty Sobieszak)

- Jesteśmy wielofunkcyjne i silne - podkreśla prezes Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza Grażyna Jałgos-Dębska. - Ogarniamy rodzinę, dom, pracę, karierę zawodową i jeszcze angażujemy się w życie społeczne naszych dzieci, będąc w trójkach klasowych. Kobiety są wielofunkcyjne. Mężczyzna będący sołtysem też korzysta z pomocy kobiety, która bardzo często pomaga mu w sprawach biurokratycznych - mówi.

Beata Sobieszak od 4 lat jest sołtyską Purzeca w gminie Siedlce. Jak mówi, początku były trudne.

- Jak zostałam sołtysem, to przejmowałam się każdym słowem. Gdzieś tam jakaś plotka do mnie doszła, to po prostu nie było spania w nocy, było myślenie. Ale powiem szczerze, ze skóra stała się twarda. Teraz już się nie przejmuję - wskazuje.

Sołtys - już nie „taki facet w gumakach”

Sołtyska musiała zmierzyć się ze stereotypami.

- Na początku mojej działalności, jak zaczęłam roznosić nakazy podatkowe, jeden pan, gdy zapukałam w drzwi i przedstawiłam się, że jestem nowym sołtysem, a pan do mnie mówi: „Ale jak to pani? To nie facet w takich gumakach?”. Jeszcze sołtys jest kojarzony jako mężczyzna, a w naszej gminie jest teraz chyba już więcej kobiet niż mężczyzn - mówi naszej dziennikarce Beacie Głozak.





Co ciekawe, także cała rada sołecka w Purzecu jest w 100 procentach kobieca, a Koło Gospodyń Wiejskich w połowie składa się z mężczyzn.

Pani Beata uważa, że funkcja, którą sprawuje, nie jest zarezerwowana dla jednej płci. Najważniejszy jest charakter.

- Musi być takie samozaparcie i dążenie do celu. Sołtys rozwiązuje rożne sprawy. Jak są problemy, to wszystko jest kierowane do sołtysa. Teraz znaczenie sołtysa jest zupełnie inne. Kiedyś sołtysi byli chyba mniej zaangażowani - tłumaczy.





Sołtysi i sołtyski to łącznik między mieszkańcami a radą gminy i wójtem. Roznoszą nakazy podatkowe, decyzje, piszą wnioski o dofinansowanie inwestycji, organizują imprezy.

Dzisiaj kobiety sołtyski świętują Dzień Kobiet, a już w sobotę - Dzień Sołtysa.

Czytaj też: „Nie ma czegoś takiego jak zawody męskie”. Kobiety z Mazowsza i ich wyjątkowe profesje