Policjanci ujawnili 40 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy 30.04.2023 13:37 Prawie 40 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy ujawnili i zabezpieczyli policjanci z Makowa Mazowieckiego. Gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 48 tys. zł - poinformowała w sobotę rzeczniczka makowskiej policji podkom. Monika Winnik.

Blisko 40 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy (autor: Policja Mazowiecka)

Policjantka przekazała, że mundurowi zespołu do spraw przestępczości gospodarczej na terenie gminy Krasnosielc przeszukali dom i pomieszczenie gospodarcze należące do 72-letniego mężczyzny. Podejrzewali, że może on posiadać papierosy bez polskich znaków akcyzy i sprzedawać je wbrew obowiązującym przepisom – powiedziała podkom. Winnik.

Podejrzenia potwierdziły się - podczas przeszukania policjanci znaleźli u mężczyzny i zabezpieczyli blisko 40 tys. sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek to Skarb Państwa, straciłby blisko 48 tys. zł. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonego towaru wyniosła blisko 30 tys. zł – poinformowała policjantka.

72-latek usłyszał zarzuty wynikające z Kodeksu karnego skarbowego. Grozi mu kara grzywny albo pozbawienia wolności oraz przepadek nielegalnego towaru.

