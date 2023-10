Ponad 860 kierowców straciło prawo jazdy na Mazowszu od początku roku Wojciech Kowalczewski 15.10.2023 11:24 Ponad 860 kierowców straciło prawo jazdy od początku roku w garnizonie mazowieckim. Wśród nich są też ci, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym – mówi Ewelina Stróżka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Kontrola drogowa (autor: Policja/X)

Przekroczenia prędkości i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to najczęstsze grzechy popełniane przez kierowców. Od początku tego roku na drogach Mazowsza prawo jazdy straciło ponad 860 kierowców.

– To naprawdę bardzo dużo. Jest to ogromne zjawisko, jeśli chodzi o naruszenia prędkości i pomimo tak wielkich kara niestety nadal to zjawisko jest tak duże – mówi Ewelina Stróżka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

W społeczeństwie jest ciche przyzwolenie względem kierowców „na podwójnym gazie”.

– Ciche przyzwolenie społeczeństwa na to, że wiemy, gdy na przykład nasz sąsiad pił i wsiada za kółko, ale nic nie mówimy, bo to znajomy. Jeśli kiedy to nasze dziecko wyjdzie na drogę i padnie ofiarą takiego sąsiada, nie darujemy sobie tego do końca życia – podkreśla.

W garnizonie mazowieckim od początku roku zatrzymano 4080 nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku w sumie było ich ponad 4260.

„Dla każdego jest miejsce na drodze

Mazowiecka policja w tym roku rozpoczęła kampanię pn. „Dla każdego jest miejsce na drodze”. Jej podstawowym celem jest uświadomienie zagrożeń w ruchu.

W pierwszym półroczu tego roku było mniej wypadków, ale więcej ofiar – pieszych, rowerzystów i motocyklistów. To głównie do nich oraz do kierowców ciężarówek adresowana jest ta kampania.

– Chcieliśmy uświadomić kierowców pojazdów o dużych gabarytach, że nie są sami na drodze. Oczywiście piesi, rowerzyści i motocykliści też muszą mieć świadomość, że zagrożenie czyha wszędzie – mówi zastępca szefa mazowieckiej drogówki Rafał Kamiński.

Zdaniem dyrektora WORD-u w Radomiu Marcina Ciężkowskiego wypracowanie bezpiecznych zachowań na drodze wymaga nieustannej edukacji.

– Będziemy propagować filmy instruktażowe, które powstaną na spotkaniach z seniorami, a także z innymi grupami. Będziemy także służyć wiedzą naszych egzaminatorów współpracujących przy produkcji filmów i ulotek – zapewnia.

Choć kampania rozpoczęła się w Radomiu, to objęła cały garnizon mazowiecki.

