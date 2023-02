PKP z przystankiem w Józefinie. Nowość na trasie Warszawa – Terespol Mariusz Niedźwiecki 28.02.2023 07:22 Mieszkańcy Józefina w gminie Halinów pod Warszawą zyskają dostęp do kolei. PKP PLK ogłosiły budowę nowego przystanku na linii Warszawa – Terespol. Trzy lata temu to właśnie w tej miejscowości prezydent Andrzej Duda zapowiedział uruchomienie nowego programu zwiększającego dostępność do kolei.

W Józefinie będzie przystanek kolejowy (autor: Uki138, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

Na nowej stacji kolejowej w Józefinie pod Warszawą mają być wszystkie najważniejsze udogodnienia.

– Będą wiaty i ławki, które zwiększą komfort podróżowania. Będzie także ledowe oświetlenie, a orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem, gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice z elektronicznym rozkładem jazdy i nagłośnieniem – mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Nowa stacja w Józefinie to niejedyna zapowiedź kolejarzy na trasie do Terespola. Przebudowane zostaną również perony w Mrozach. Wartość wszystkich inwestycji na tym odcinku to ok. 23 mln zł.

