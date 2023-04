Pamiętaj o leśnym savoir-vivrze! W polskich lasach trwa akcja "Majówka 23" Adam Abramiuk 30.04.2023 18:43 Samochód lub motocykl zostawić na parkingu, z psem wejście tylko na smyczy i kategoryczny zakaz rozpalania ognisk. Lasy Państwowe przypominają przed majówką o leśnym savoir-vivrze. Trwa w polskich lasach akcja "Majówka 23".



Akcja "Majówka 23" (autor: Lasy Państwowe)

- Będziemy sprawdzać czy zasady nie są łamane - mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Maciej Pawłowski.

- Straż Leśna będzie kontrolowała parkingi, drogi leśne, miejsca gdzie samochody mogą być pozostawiane. Będą również zwracali uwagę na osoby, które nielegalnie poruszają się po lesie pojazdami mechanicznymi. Będą również zwracali uwagę na osoby, które w sposób nieuprawniony korzystają z lasu. Będziemy współpracować z Policją, Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką - mówi Pawłowski.

Za łamanie przepisów w lasach - można dostać wysokie kary finansowe.

- Maksymalna kwota mandatu może wynieść 500 zł, ale jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że dwa wykroczenia nałożą się podczas jednego zatrzymania to możemy dostać mandat nawet do 1000 zł. W sytuacjach kiedy mamy doczynienia z umyślnym zaśmiecaniem lasu czy jazdą quadami to sprawa może trafić do sądu - dodaje Pawłowski.

Akcja "Majówka 23" potrwa do 9 maja.

