Chciała sprzedać przez Internet podręczniki. Straciła 7 tys. zł RDC 09.08.2023 21:42 7 tys. zł straciła mieszkanka powiatu garwolińskiego, która na portalu społecznościowym wystawiła na sprzedaż niepotrzebne podręczniki. Policja apeluje, by zachować rozwagę i nie otwierać podejrzanych linków przy tego rodzaju transakcjach.

Oszustwo w pow. garwolińskim (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Mieszkanka powiatu garwolińskiego w wyniku internetowego oszustwa straciła 7 tys. zł.

– Na wystawione przez kobietę ogłoszenie, szybko odpowiedział potencjalny klient. Nawiązał z nią kontakt za pośrednictwem komunikatora i przesłał link do strony firmy kurierskiej – przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie Małgorzata Pychner.

Sprzedająca kliknęła w przesłany link, który przekierował ją na stronę banku, gdzie podała dane swojej karty bankowej. Jednak zamiast zapłaty z jej konta ktoś zrealizował w Dublinie dwie wypłaty na łączną kwotę blisko 7 tys. zł.

Policja podała ten przykład, by uczulić wszystkie osoby, które pod koniec wakacji decydują się na sprzedaż niepotrzebnych już podręczników przez Internet. Mundurowi apelują, by weryfikować, kto i co do nas pisze na portalach sprzedażowych. Nie należy otwierać podejrzanych linków i podawania swoich loginów i haseł do bankowości elektronicznej lub danych z kart bankomatowych.

– Oszust, przechwytując dane do naszego konta, może wypłacać pieniądze i zarządzać nim jak własnym. Chroniąc tego typu dane, zmniejszamy ryzyko utraty oszczędności – zauważyła policjantka.

Zaznaczyła, że przy sprzedaży towaru nie należy używać jakichkolwiek linków do otrzymania płatności, gdzie wymagane jest logowanie przez nasze konto bankowe.

