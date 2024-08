To już jesień? Bociany opuszczają Polskę i wyruszają w podróż do Afryki Olga Kwaśniewska 02.08.2024 04:21 Siedleckie bociany już wyruszyły w drogę do Afryki. Ornitolodzy są tego pewni, bo obserwują wskazania nadajników GPS. Pierwsze wyposażone w nie ptaki mijają Bułgarię. — W regionie żniwa się kończą, więc i żerowisk dla ptaków jest coraz mniej. Muszą szybko się przemieszczać w rejony, w których mogą ten pokarm znaleźć — mówi ornitolog Ireneusz Kaługa z Grupy EkoLogicznej.

Siedleckie bociany (autor: PAWEK/Grupa EkoLogiczna/FB)

To nieuchronny znak zbliżającej się jesieni. Bociany z powiatu siedleckiego ruszyły do Afryki. Ornitolog Ireneusz Kaługa z Grupy EkoLogicznej informuje, że są już odczyty z nadajników GPS pierwszych ptaków — doleciały do Bułgarii.

— No to już jest czas. Nasze siedleckie bociany, ptaki nielęgowe i te młode, które w tym roku opuściły już gniazda, to odlatują mniej więcej pomiędzy 8 a 15 sierpnia. Większość z nich już wtedy odleci. Resztki z tej młodzieży i ptaki nielęgowe będą odlatywać do 20 sierpnia. Po 20, tak gdzieś mniej więcej do pierwszych dni września, polecą ptaki, które miały liczniejsze lęgi — mówi Kaługa.

Jak tłumaczy Kaługa, w regionie żniwa się kończą, więc i żerowisk dla ptaków jest coraz mniej.

— Muszą szybko się przemieszczać w rejony, w których mogą ten pokarm znaleźć. Nasze lecą przez terytorium Ukrainy, więc tam te żniwa są jeszcze troszkę bardziej rozciągnięte. Poza tym wojna nie sprzyja też temu, co się dzieje w bocianim świecie. Ale to już tak naprawdę dwa tygodnie i będzie po boćkach, więc będziemy znowu tęsknić, czekać — podkreśla.

Ptaki do Afryki dolecą w ciągu miesiąca. Wrócą w pierwszej dekadzie marca.

W tym roku Grupa EkoLogiczna wyposażyła w nadajniki kolejne cztery ptaki. Dwa mają klasyczne GPS-y oparte na kartach telefonicznych, trzeci ma nadajnik z aparatem fotograficznym, a ostatni, jako jedyny w Europie, nowoczesny nadajnik zakładany na nogę. Losy bocianów można śledzić na Facebooku Grupy EkoLogicznej.

