Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęty. „Jest mały stres, ale damy radę” RDC 04.09.2023 07:21 Ponad 700 tysięcy uczniów rozpoczyna się nowy rok szkolny w województwie mazowieckim. Jak powiedział Radiu dla Ciebie rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie, nigdzie nie było problemów z inauguracją w naszym regionie.

6 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 (autor: RDC)

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Na Mazowszu naukę rozpoczyna ponad 700 tys. uczniów.

– Nie otrzymujemy żadnych sygnałów, które by świadczyły, że są jakieś trudności związane z rozpoczęciem roku szkolnego w jakiejkolwiek szkole na terenie naszego województwa – mówi rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki.

W Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach czuć entuzjazm, ale i stres – zwłaszcza wśród ósmoklasistów, którzy będą w tym roku mierzyć się z egzaminami.

W samych Siedlcach 17 600 uczniów i przedszkolaków weszło już w mury swoich placówek i rozpoczyna dziesięciomiesięczną naukę. Stres towarzyszy również rodzicom.

W polskich szkołach naukę będą kontynuować dzieci z Ukrainy. Ich liczba nie jest jednak jeszcze znana.

– W poprzednim roku szkolnym na terenie Mazowsza było około 32 tysięcy uczniów z Ukrainy. Na ten moment nie wiemy, ile na terenie województwa mazowieckiego będzie zapisanych uczniów z Ukrainy w nadchodzącym roku szkolnym. To się okaże w trakcie tego roku – zauważa Kulmatycki.

Krótki rok szkolny

Nadchodzący rok szkolny będzie krótszy niż poprzedni, jednak na pierwsze dłuższe wolne trzeba będzie poczekać aż do grudnia.

– Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Ferie zimowe w tym roku szkolnym z podziałem na województwa odbędą się w terminach od 15 stycznia do 25 lutego. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna będzie trwała od 28 marca do 2 kwietnia, a koniec zając dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 21 czerwca – mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak.

– Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 21 czerwca, czyli dość wcześnie. Mamy więc późne rozpoczęcie i wczesne zakończenie. Uczniowie pewnie będą się cieszyć z tego tytułu. Zaczynamy trzy dni później, a kończymy trzy dni wcześniej, w związku z tym ten rok szkolny jest krótszy – dodaje dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Adam Krzemiński.

Ferie zimowe na Mazowszu odbędą się w przyszłym roku w dniach 15–28 stycznia. Ósmoklasiści egzaminowani będą od 14 do 16 maja. Z kolei sesja maturalnych egzaminów pisemnych rozpocznie się 7 maja.

– 7 maja matura z języka polskiego, 8 z matematyki, 9 z języka angielskiego, a także z wybranego języka nowożytnego jako podstawowy. Matury będą trwać do 24 maja, to będą ostatnie dni matur pisemnych – podaje Krzemiński.

W tym roku dzieci klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy. Ciekawostką jest też to, że kanon szkolnych lektur powiększy się o… gry video.

Do pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych wchodzi również nowy przedmiot – to biznes i zarządzanie.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA