Nie marnujmy jedzenia, które zostanie nam w święta. Co z nim zrobić? [Sprawdź] Beata Głozak 26.12.2023 12:28 Nie marnujmy jedzenia, które zostanie nam w te święta - apeluje prezeska Banku Żywności w Siedlcach Iwona Czarnocka. Jedzeniem ze świąt można się podzielić - zostawiając je np. w jadłodzielniach czy rozdając potrzebującym.

Nie marnujmy jedzenia, które zostanie nam w święta. Co z nim zrobić? ( zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

Nie marnujmy jedzenia, które zostanie nam w te święta. – Wyrzucanie go jest nieekonomiczne i nieetyczne. Lepiej zrobimy jeśli się nim podzielimy – apeluje prezes Banku Żywności w Siedlcach Iwona Czarnocka.

– Możemy po prostu po zakończonej uroczystości spróbować podzielić żywność i każdemu z gości przygotować taki mały pakunek na wynos. Jeżeli nie mamy za bardzo się z kim podzielić, z rodziny oczywiście, no to pamiętajmy jeszcze o sąsiadach. Zwłaszcza tutaj należy pamiętać o osobach starszych, samotnych – mówi Czarnocka.

Jeśli zostanie nam jedzenie ze świątecznego stołu, nie wrzucajmy go tylko zanieśmy tam, gdzie się przyda. – Jednym z takich miejsc są jadłodzielnie – przypomina Czarnocka – Jeżeli to są gotowe produkty, no to przynajmniej z tą datą, że należy spożyć przed tym upływem terminu ważności. Natomiast jeżeli są to dania przygotowane przez nas w domu, to muszą być zapakowane w szczelnych pojemnikach z opisem potraw i z datą przygotowania.

Jeśli z kolei zrobiliśmy za dużo zakupów i mamy produkty, których nie zdążyliśmy otworzyć, to zawsze możemy zanieść je do Banków Żywności.

– Tylko też tutaj jedna jakby uwaga, że do nas przynosimy produkty suche typu kasze ryże, makarony, słodycze, konserwy, napoje, soki. Natomiast nie przynosimy do nas takich potraw przygotowanych domowo – mówi Czarnocka.

Przygotowane potrawy możemy również zamrozić. – Lepiej do pierogów i ryby wrócić za dwa tygodnie niż teraz włożyć do kosza – mówi Czarnocka – Tylko też jest zasada przy mrożeniu, żebyśmy rodzili sobie porcjami. Nie zarażali wszystkiego, jakby w jednym pojemniku czy w jednym woreczku do mrożenia tylko zrobili sobie takie porcje, żeby to nam później wystarczało na odmrożenie i spożycie rozmrożonej żywności na ten jeden posiłek.

Pełną listę działających w Warszawie jadłodzielni można znaleźć na stronie warszawa19115.pl

Czytaj też: Niezwykłe słuchowisko „Z radości skakałem jak szczupak” w święta w RDC