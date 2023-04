Napad na kwiaciarkę koło Kozienic. Podejrzany 14-latek trafił do schroniska dla nieletnich Iwona Rodziewicz-Ornoch 11.04.2023 10:32 Jest decyzja sądu w sprawie 14-latka, który brutalnie zaatakował kwiaciarkę w powiecie kozienickim. Chłopak trafił do schroniska dla nieletnich - mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza. Chodzi o napad, do którego doszło w czwartek.

Nastolatek podejrzany o napad na kwiaciarkę trafił do schroniska dla nieletnich (autor: Mazowiecka policja)

W czwartek dyżurny policji został powiadomiony, iż nieznany sprawca ostrym przedmiotem zaatakował kobietę sprzedającą kwiaty w sklepie w powiecie kozienickim. Sprawcą okazał się 14-latek.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza, chłopak trafił do schroniska dla nieletnich.

- Sąd Rejonowy w Kozienicach zastosował wobec nieletniego sprawcy czynu środek zapobiegawczy w postaci w postaci umieszczenia go na okres trzech miesięcy w schronisku dla nieletnich. Jednocześnie obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez sędziego rodzinnego - wskazał Guza.





Jak poinformowała w piątek rzeczniczka kozienickiej policji podkom. Ilona Tarczyńska, w czwartek ok. godz. 14 sprawca zaatakował pracownicę sklepu z kwiatami ostrym narzędziem. Kwiaciarka z ciężkimi obrażeniami została przewieziona do miejscowego szpitala.

- Napastnik skradł niewielką kwotę pieniędzy i uciekł w nieokreślonym kierunku. Zaatakowana kobieta resztkami sił zdołała wezwać telefonicznie pomoc – powiedziała rzeczniczka.

Na miejscu zdarzenia zabezpieczono m.in. nóż, który mógł być użyty przez sprawcę oraz monitoring.

Po kilku godzinach policjanci zatrzymali 14-latka w domu w pow. kozienickim. Nastolatek został zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka.

Czytaj też: Brutalny napad na kwiaciarkę. 14-letni sprawca w rękach policji, kobieta w szpitalu

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka kozienickiej policji podkom. Ilona Tarczyńska, w czwartek przed godziną 14 dyżurny policji został powiadomiony, iż nieznany sprawca ostrym przedmiotem zaatakował kobietę sprzedającą kwiaty w sklepie w powiecie kozienickim. - Napastnik skradł niewielką kwotę pieniędzy i uciekł w nieokreślonym kierunku. Zaatakowana kobieta resztkami sił zdołała wezwać telefonicznie pomoc – powiedziała rzeczniczka. Jako pierwsi, już po kilku minutach od zgłoszenia, na miejsce przybyli policjanci z miejscowej jednostki. - Policjantka bez chwili wahania, zachowując zimną krew, zaczęła tamować krew 63-latce i udzielać pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia – zaznaczyła Tarczyńska. Kwiaciarka z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Kozienicach. Poszukiwania na szeroką skalę Na miejscu zdarzenia zabezpieczono m.in. nóż, który mógł być użyty przez napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczyli także m.in. monitoring. Już po paru godzinach policjanci wpadli na trop osoby, która mogła dopuścić się tego brutalnego ataku. Około godziny 19 zapukali domu 14-latka z pow. kozienickiego. Nastolatek został zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz sprawą nieletniego zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kozienicach. W poszukiwaniu 14-latka brały udział siły z całej jednostki policji w Kozienicach. - Miejscowych policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w tym technicy z Laboratorium Kryminalistycznego, którzy uczestniczyli w oględzinach miejsca zdarzenia – dodała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/brutalny-napad-na-kwiaciarke-14-letni-sprawca-w-rekach-policji-kobieta-w-szpitalu_4eVW1NDNLVZdPgcVCCRGJak poinformowała w piątek rzeczniczka kozienickiej policji podkom. Ilona Tarczyńska, w czwartek przed godziną 14 dyżurny policji został powiadomiony, iż nieznany sprawca ostrym przedmiotem zaatakował kobietę sprzedającą kwiaty w sklepie w powiecie kozienickim. - Napastnik skradł niewielką kwotę pieniędzy i uciekł w nieokreślonym kierunku. Zaatakowana kobieta resztkami sił zdołała wezwać telefonicznie pomoc – powiedziała rzeczniczka. Jako pierwsi, już po kilku minutach od zgłoszenia, na miejsce przybyli policjanci z miejscowej jednostki. - Policjantka bez chwili wahania, zachowując zimną krew, zaczęła tamować krew 63-latce i udzielać pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia – zaznaczyła Tarczyńska. Kwiaciarka z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Kozienicach. Poszukiwania na szeroką skalę Na miejscu zdarzenia zabezpieczono m.in. nóż, który mógł być użyty przez napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczyli także m.in. monitoring. Już po paru godzinach policjanci wpadli na trop osoby, która mogła dopuścić się tego brutalnego ataku. Około godziny 19 zapukali domu 14-latka z pow. kozienickiego. Nastolatek został zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz sprawą nieletniego zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kozienicach. W poszukiwaniu 14-latka brały udział siły z całej jednostki policji w Kozienicach. - Miejscowych policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w tym technicy z Laboratorium Kryminalistycznego, którzy uczestniczyli w oględzinach miejsca zdarzenia – dodała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/brutalny-napad-na-kwiaciarke-14-letni-sprawca-w-rekach-policji-kobieta-w-szpitalu_4eVW1NDNLVZdPgcVCCRG

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka kozienickiej policji podkom. Ilona Tarczyńska, w czwartek przed godziną 14 dyżurny policji został powiadomiony, iż nieznany sprawca ostrym przedmiotem zaatakował kobietę sprzedającą kwiaty w sklepie w powiecie kozienickim. - Napastnik skradł niewielką kwotę pieniędzy i uciekł w nieokreślonym kierunku. Zaatakowana kobieta resztkami sił zdołała wezwać telefonicznie pomoc – powiedziała rzeczniczka. Jako pierwsi, już po kilku minutach od zgłoszenia, na miejsce przybyli policjanci z miejscowej jednostki. - Policjantka bez chwili wahania, zachowując zimną krew, zaczęła tamować krew 63-latce i udzielać pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia – zaznaczyła Tarczyńska. Kwiaciarka z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala w Kozienicach. Poszukiwania na szeroką skalę Na miejscu zdarzenia zabezpieczono m.in. nóż, który mógł być użyty przez napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczyli także m.in. monitoring. Już po paru godzinach policjanci wpadli na trop osoby, która mogła dopuścić się tego brutalnego ataku. Około godziny 19 zapukali domu 14-latka z pow. kozienickiego. Nastolatek został zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. Teraz sprawą nieletniego zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kozienicach. W poszukiwaniu 14-latka brały udział siły z całej jednostki policji w Kozienicach. - Miejscowych policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w tym technicy z Laboratorium Kryminalistycznego, którzy uczestniczyli w oględzinach miejsca zdarzenia – dodała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/brutalny-napad-na-kwiaciarke-14-letni-sprawca-w-rekach-policji-kobieta-w-szpitalu_4eVW1NDNLVZdPgcVCCRG