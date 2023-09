Jacek Cygan napisał słowa, Piotr Rubik skomponował. Powstała piosenka „Moje Mazowsze” Cyryl Skiba 26.09.2023 12:16 Samorząd województwa mazowieckiego świętuje 25-lecie. Z tej okazji powstało „Moje Mazowsze”. Muzykę do słów Jacka Cygana skomponował Piotr Rubik. Tekst opowiada o bardzo różnorodnym postrzeganiu naszej „małej ojczyzny”.

Mazowsze ma swoją piosenkę „Moje Mazowsze” (autor: mazovia.pl)

„Moje Mazowsze” to piosenka, która powstała z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. Jest to hołd złożony regionowi, jego historii, kulturze i pięknu.

Utwór to dzieło duetu – kompozytora Piotra Rubika oraz wybitnego tekściarza Jacka Cygana. Tekst opowiada o bardzo różnorodnym postrzeganiu naszej „małej ojczyzny”.

Artyści o „Moim Mazowszu”

O swojej pracy nad muzyką i tekstem opowiedzieli autorzy:

— Chodziłem miesiąc czy dwa z tym zadaniem, aż w końcu doszedłem do wniosku, że to musi być rzecz międzypokoleniowa. I dlatego różne obrazy, które w tej piosence po kolei stworzyłem, mówią o różnych pokoleniach i ich stosunku do Mazowsza — wspominał Jacek Cygan.

Z kolei Piotr Rubik podkreślał dobrą współpracę z autorem tekstu „Mojego Mazowsza“.

— Zawsze z wielką przyjemnością pracuję z Jackiem Cyganem. To wybitny twórca. Nigdy się nie zawiodłem jakością, smakiem jego słów. Kiedy dostałem tekst „Mazowsza” okazało się, że jest to prawdziwa epopeja, którą trzeba ubrać w muzykę. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie do tego projektu — stwierdził Rubik.

O „Moim Mazowszu” opowiedzieli reporterowi Radia dla Ciebie sami wykonawcy:

Inicjatorem powstania piosenki jest wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Do utworu powstał również teledysk.

Czytaj też: „Chłopi” Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana polskim kandydatem do Oscara