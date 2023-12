Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Szpitale na Mazowszu z ograniczeniami RDC 12.12.2023 13:42 Wszystkie szpitale na Mazowszu wprowadziły ograniczenia w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i grypą. Placówki w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach apelują, aby chorego pacjenta odwiedzała tylko jedna osoba. Zalecają też stosowanie masek ochronnych i częstą dezynfekcję rąk. W ostatniej dobie odnotowano w Polsce ponad 6 300 zakażeń koronawirusem.

Szpital Wojewódzki w Siedlcach (autor: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o o/FB)

Warszawa, Płock, Radom, a teraz i Ciechanów dołączyły do szpitali, które wprowadziły ograniczenia w związku z coraz większą liczbą zakażonych koronawirusem.

Rzeczniczka Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Agnieszka Woźniak informuje, że dyrektor placówki opracowuje na ten temat zarządzenie.

— Powstaje zarządzenie dyrektora szpitala, proszące naszych pacjentów, zarówno tych przybywających w oddziałach szpitalnych, jak i tych korzystających z porad w poradniach ambulatoryjnych, również tych, którzy zgłaszają się do nas, do zakładów diagnostycznych, o zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną, stosowanie dezynfekcji rąk i zachowanie dystansu społecznego — tłumaczy Woźniak.

Ograniczenia w Płocku

Wojewódzki Szpital w Płocku wprowadził ograniczenia odwiedzin pacjentów. Do chorego może wejść tylko jedna osoba.

Dyrektor lecznicy Stanisław Kwiatkowski podkreśla, że zalecane jest również stosowanie maseczek ochronnych.

— To jest krok do przodu. Nie wiadomo co będzie nas czekało jutro czy pojutrze. Na pewno musimy mieć świadomość, że jeżeli będzie dyrektywa badania każdego pacjenta, który trafia do szpitala na koronawirusa, to na pewno ilość tych pacjentów się zwiększy — oznajmia Kwiatkowski.

Pacjentów zarażonych koronawirusem jest obecnie w wojewódzkim szpitalu w Płocku 20.

Ograniczenia w Siedlcach

Ograniczenia dla odwiedzających również wprowadził Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Członek zarządu Mariusz Mioduski zaznacza, że działają podobnie jak inne ośrodki zdrowia na Mazowszu.

— Jeśli chodzi o odwiedziny, to nie są one wstrzymane. Rekomendujemy jedynie odwiedzanie pacjentów przez jedną osobę, jak również noszenie maseczek na terenie naszego szpitala i oczywiście, częstą dezynfekcję rąk — mówi Mioduski.

Szpital rekomenduje także, aby osoby z infekcjami przekładały wizyty w poradniach i nie odwiedzały bliskich w szpitalu.

Ograniczenia w Radomiu

Radomskie Centrum Onkologii wprowadziło obostrzenia w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19. Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczki jednorazowej. Wprowadzony został również limit odwiedzających. Może to być maksymalnie jedna osoba.

Dodatkowo przed każdym planowym zabiegiem lub hospitalizacją pacjenci poddawani są testom na obecność koronawirusa. Jeśli wynik okaże się pozytywny, termin przyjęcia do szpitala jest przesuwany.

Jak informuje szpital, osoby, które nie zastosują się do wprowadzonych obostrzeń, mogą zostać poproszone o opuszczenie placówki.

Rosnąca liczba zachorowań

W ostatniej dobie odnotowano w Polsce ponad 6300 zakażeń koronawirusem.

Władze szpitali na Mazowszu zaznaczają jednocześnie, że monitorują sytuację epidemiologiczną i nie wykluczają wprowadzenia dalszych ograniczeń.

