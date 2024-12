Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich za nami. Rozdano nagrody Katarzyna Piórkowska 09.12.2024 18:49 Produkują w swoich gospodarstwach sery, są liderami lokalnych społeczności i szukają rozwiązań, które poprawią jakość życia mieszkańców. Organizują warsztaty sztuki ludowej, mogą zbudować wiejską świetlicę, plac zabaw albo saunę. W Płocku odbyła się Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Wyróżnienia i nagrody dostało 28 projektów przygotowanych przez lokalne społeczności i osoby indywidualne.

Mazowiecka gala aktywizacji obszarów wiejskich (autor: fot. Roman Nadaj)

W poniedziałek w Teatrze Dramatycznym w Płocku marszałek Adam Struzik wręczył nagrody producentom serów zagrodowych, liderkom i liderom wiejskim oraz autorom najlepszych inicjatyw sołeckich.

Wydarzenie odbyło się w ramach Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Jak przekonywał marszałek Mazowsza Adam Struzik, małe projekty są ważne dla lokalnych społeczności.

– One często wpływają na poziom naszego życia, na nasze zadowolenie. To, że mamy się gdzie spotkać, poćwiczyć, rozegrać mecz, popływać. Jednym słowem to aktywizuje te lokalne wspólnoty na poziomie sołectw, lokalnych grup działania. Myślę, że to ważne programy – mówił marszałek.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 78 tys. zł. Wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych poznać można na stronie Mazovia.pl.

Czytaj też: Nowe stacje i więcej rowerów. Jaki będzie czternasty sezon Veturilo?

Nowe stacje i więcej rowerów. Jaki będzie czternasty sezon Veturilo?

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/veturilo-rower-miejski-cena-stacja-sezon-14-nowosci-rower-elektryczny-gdzie-stacje_46XQ5Su1mC63DEEE