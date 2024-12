Nowe stacje i więcej rowerów. Jaki będzie czternasty sezon Veturilo? Adrian Pieczka 09.12.2024 15:36 Powstaną nowe stacje i przybędzie miejskich jednośladów — tak zapowiada się nadchodzący sezon Veturilo w Warszawie. Trzynasty sezon, który zakończył się w listopadzie, zanotował wzrost użytkowników o niemal 30 procent. Z rowerów miejskich w stolicy skorzystało niemal 400 tys. użytkowników.

Jaki będzie czternasty sezon Veturilo? (autor: ZDM Warszawa)

Jak będzie wyglądał czternasty sezon Veturilo w Warszawie? Jak się dowiedział reporter Polskiego Radia RDC, powstaną nowe stacje i przybędzie miejskich jednośladów.

— Mamy już anons, że system rozrośnie się o kilka stacji i kilkadziesiąt bądź ponad setkę rowerów. Jeszcze prowadzimy rozmowy, ale dostaliśmy pierwsze zamówienia. To jest na pewno pierwsza informacja ciesząca użytkowników. W niektórych dzielnicach, tu jest dokładnie mowa o Ursusie, powstaną nowe stacje — zapowiedział Tomasz Wojtkiewicz z firmy Nextbike.

Kolejny sezon roweru miejskiego ruszy w marcu przyszłego roku.

— Taką nowością będzie prawdopodobne wprowadzenie Karty Warszawiaka, jeżeli miasto się zdecyduje, a w tej chwili trwają dyskusje z miastem, to zmieni się troszeczkę filozofia cennika i dostępność czasu darmowego. Natomiast z naszej strony będziemy testować technologicznie nowe rozwiązania i niewykluczone, że w Warszawie może pojawić się w przyszłym roku również więcej rowerów elektrycznych — powiedział Wojtkiewicz.

Warszawskie Veturilo liczy 3 333 rowery.

Podsumowanie sezonu Veturilo

30 listopada zakończył się tegoroczny sezon Veturilo. To już 13 lat, od kiedy miejski rower zadebiutował na warszawskich ulicach. Po raz drugi natomiast mieszkańcy stolicy, ale nie tylko, korzystali z niego w wersji 3.0.

Dwa lata temu system wypożyczeń miejskich jednośladów przeszedł rewolucję – na ulicach Warszawy pojawiły się nowe stacje i rowery, z których można skorzystać przy pomocy nowej aplikacji i systemu wypożyczania

W tym roku przekonało się do niego kolejnych 160 tys. użytkowników. Tym samym warszawskie Veturilo ma już dokładnie 397 969 zarejestrowanych użytkowników. Mieli oni do dyspozycji 3330 pojazdów i 332 stacje – we wszystkich dzielnicach.

Zarejestrowani użytkownicy wypożyczyli jednoślady niemal 5 mln razy – dokładnie 4 790 406. Oznacza to średnio 5,59 wypożyczeń na jeden rower. Użytkownicy spędzali na nich średnio 24 min i 15 s oraz przejeżdżali ok. 3,5 km. Taki dystans pozwoliłby okrążyć Ziemię wokół równika aż 426 razy.

