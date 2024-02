W lutym temperatury powyżej średniej. Nadchodzi wiosna? Adam Abramiuk 13.02.2024 18:51 Rekordowo ciepły luty. Od jego początku dominują dodatnie temperatury - co dziwi synoptyków, bo zwykle to najzimniejsza część roku. Taka aura nie utrzyma się jednak zbyt długo - zapowiadają.

Pogoda/zdjęcie ilustracyjne (autor: IMGW)

Wyjątkowo ciepły luty. Od początku miesiąca dominują dodatnie temperatury.

- W lutym obserwujemy znaczną dodatnią anomalię temperatury, sięgającej około 6 stopni i powyżej średniej wieloletniej. Pomimo tak ciepłego okresu, w prognozach długoterminowych nie widać utrzymania się na stałe tej wiosennej aury. W drugiej połowie lutego spodziewamy się ochłodzenia - mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Mimo dodatniej temperatury, w tym tygodniu pogoda wciąż będzie ponura.

- W ciągu najbliższego tygodnia w województwie mazowieckim będzie przeważało zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 5 do 10 stopni, temperatura w nocy od minus 1 do 5 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, głównie zachodni - dodaje Agnieszka Prasek.



We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, pod wieczór zmienny.

