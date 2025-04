Nocne przymrozki niemal w całym kraju. Na Mazowszu nawet minus 3 stopnie Celsjusza RDC 27.04.2025 17:18 Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z niedzieli na poniedziałek przymrozki obejmą niemal całą Polskę, z wyjątkiem zachodnich krańców i części województw: wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Na Mazowszu przy gruncie mogą być nawet 3 stopnie poniżej zera.

Przymrozki na Mazowszu (autor: pexels)

IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla niemal całego kraju, z wyłączeniem jego zachodnich krańców w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Alerty nie dotyczą także części woj. wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 23.00 w niedzielę (27 kwietnia) i utrzymają się do godz. 7.30 w poniedziałek (28 kwietnia).

Według Instytutu najchłodniejsza noc z niedzieli na poniedziałek będzie na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, gdzie lokalnie temperatura wyniesie przy gruncie od -4 st. C do nawet -7 st. C.

W centrum Polski przymrozki utrzymają się na poziomie od -1 st. C do około -3 st. C przy gruncie.

Na południu Polski także obowiązują wydane w sobotę (26 kwietnia) ostrzeżenia przed przymrozkami. Obejmują one woj. podkarpackie, małopolskie i śląskie i zostały przedłużone do poniedziałku (28 kwietnia) do godz. 8.00.

W tej części Polski prognozuje się spadek temperatury powietrza od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie do -5 st. C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

