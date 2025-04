Łukasz Koperski w pierwszym wywiadzie jako burmistrz Mszczonowa: czuję tremę Adam Abramiuk 01.04.2025 11:32 Trudno mi dzisiaj jest z tej drugiej strony - powiedział w Polskim Radiu RDC nowo wybrany burmistrz Mszczonowa. Łukasz Koperski zwyciężył w niedzielę w przedterminowych wyborach, zastępując zmarłego Józefa Grzegorza Kurka. Przez ostatnie 30 lat był radnym Rady Miejskiej, a od 28 lat jej przewodniczącym. Swojego pierwszego wywiadu jako burmistrz udzielił w „Magazynie samorządowym”.

Jeszcze nie otrzymał oficjalnego protokołu z wyborów, a już odwiedził Polskie Radio RDC. Nowo wybrany burmistrz Mszczonowa Łukasz Koperski był gościem „Magazynu samorządowego” Polskiego Radia RDC.

W niedzielę w wyborach uzupełniających zwyciężył, zdobywając 74,86 proc. poparcia. Przez ostatnie 30 lat był radnym Rady Miejskiej, a od 28 lat jej przewodniczącym.

W rozmowie z Grzegorzem Chlastą przyznał, że trudno mu stanąć z drugiej strony.

- Trudno mi dzisiaj jest z tej drugiej strony. Wczoraj mieliśmy spotkanie z pracownikami zorganizowała pani zastępca burmistrza. Dziwnie się czuję, nie potrafię powiedzieć jak, ale jest to taka można powiedzieć w pewnym sensie trema - powiedział na naszej antenie Łukasz Koperski.



Nowy burmistrz przyznał, że czuje, że zmarły w styczniu włodarz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek nad nim czuwa.

- Wywodził się z naszego komitetu i byliśmy nierozłącznymi partnerami w tworzeniu Mszczonowa, zarządzaliśmy Mszczonowem. Nawet było w planach, że jeśli burmistrz, no tu bardziej chodziło o emeryturę, to była zaplanowana moja kandydatura, więc można powiedzieć, że naturalnym jest, że jestem osobą, która była postawiona przez nasz komitet do wyborów - wskazał burmistrz Mszczonowa.



Wybory przedterminowe w Mszczonowie zorganizowano po śmierci dotychczasowego burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. Był on włodarzem miasta przez ponad 35 lat.

